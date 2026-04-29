UFSCar firma acordo internacional com universidade chinesa para cooperação em pesquisa e intercâmbio

Delegação da Universidade de Energia Elétrica do Norte da China na UFSCar (Foto: Bárbara Khalil) -

A Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) deu mais um passo importante rumo à internacionalização do ensino e da pesquisa ao firmar, na última quarta-feira (22), um acordo geral de cooperação acadêmica com a North China Electric Power University (NCEPU), da China. A assinatura ocorreu no Gabinete da Reitoria, no Campus São Carlos, com a presença de representantes das duas instituições.

O acordo tem como objetivo ampliar o intercâmbio acadêmico e científico entre as universidades, incluindo visitas de docentes e pesquisadores, mobilidade de estudantes de graduação e pós-graduação, além da troca de informações e materiais acadêmicos. A parceria também prevê o desenvolvimento de pesquisas conjuntas, especialmente em áreas estratégicas como energia elétrica, energias renováveis e sustentabilidade.

Para a vice-reitora da UFSCar, Maria de Jesus Dutra dos Reis, a cooperação representa uma oportunidade de união entre instituições que compartilham desafios globais. Segundo ela, o Brasil possui forte experiência em energia hidráulica e eólica, o que pode contribuir significativamente para a troca de conhecimentos com a universidade chinesa.

Durante o encontro, o reitor da NCEPU, Wang Qinghua, destacou o interesse da instituição em fortalecer laços internacionais e desenvolver pesquisas que contribuam para soluções energéticas em nível global. Ele ressaltou ainda que as duas universidades possuem perfis complementares, o que favorece a cooperação.

A programação da visita seguiu no período da tarde, com apresentações institucionais no auditório do Edifício Sérgio Mascarenhas. Representantes da universidade chinesa detalharam a estrutura, áreas de atuação e indicadores da NCEPU. Já o diretor do Instituto de Línguas da UFSCar, Cássio Florêncio Rubio, destacou a importância da cooperação internacional em um cenário global cada vez mais interconectado.

Um dos destaques do encontro foi a menção ao Instituto Confúcio, visto como um espaço de integração cultural e acadêmica entre Brasil e China, indo além do ensino da língua chinesa e promovendo o intercâmbio de conhecimento e valores.

Na área de Engenharia, o professor Helder Vinicius Avanço Galeti apresentou iniciativas de modernização dos cursos da UFSCar e ressaltou o interesse em implantar um programa de duplo diploma com a NCEPU, nos moldes de parcerias já existentes com instituições francesas. A proposta foi bem recebida pela delegação chinesa e deve avançar em futuras reuniões online.

Além disso, professores e pesquisadores da UFSCar já manifestaram interesse em desenvolver projetos conjuntos com a universidade chinesa, com destaque para áreas como Inteligência Artificial e energia. Parte da delegação participou de reuniões específicas sobre o duplo diploma, enquanto outros membros visitaram laboratórios da instituição, como o Laboratório de Caracterização Estrutural (LCE).

Esta foi a segunda visita oficial da NCEPU à UFSCar. A primeira ocorreu em novembro do ano passado, reforçando a construção de uma parceria que agora se consolida com a formalização do acordo.

A íntegra do documento de cooperação está disponível para consulta no site da Secretaria Geral de Relações Internacionais da UFSCar.

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