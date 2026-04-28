Agrishow causa lotação da rede hoteleira de São Carlos

A Agrishow: em sua edição anterior, a feira reuniu mais de 197 mil visitantes e mais de 800 marcas expositoras, além de registrar R$ 14,6 bilhões em intenções de negócios - Crédito: SCA

A Agrishow 2026, 31ª Feira Internacional de Tecnologia Agrícola em Ação, que ocorre de 27 de abril a 1º de maio de 2026, em Ribeirão Preto (SP), das 8h às 18h, causou a ocupação total dos leitos de hotéis nesta terça-feira em São Carlos. Algumas poucas vagas tinham diárias custando cerca de R$ 1.000, por conta da altíssima demanda. A reportagem fez uma pesquisa informal em alguns hotéis e constatou essa alta procura.

O evento destaca inovações em máquinas pesadas (linha amarela), tratores a etanol, agricultura de precisão, IA e robótica, com ingressos disponíveis no site oficial da Agrishow.

A hoteleira Franciane Emiliano, do hotel Transamérica FIT, afirmou que a feira agrícola realmente movimentou o setor hoteleiro. “O hotel está totalmente ocupado. Para hoje temos apenas um quarto disponível”, afirma.

A reportagem tentou ouvir a opinião do empresário Silvio Miranda, presidente do SINHORES (Sindicato de Hotéis, Bares e Restaurantes de São Carlos), sobre o tema, mas, até o fechamento da matéria, ele não retornou às ligações.

O SINHORES reúne 146 empresas na cidade, sendo 137 de bares, restaurantes, lanchonetes e similares, como pizzarias, churrascarias, salgaterias e hamburguerias, entre outros, e 9 do setor de hospedagem, que envolve hotéis, motéis e pousadas.

MAIS DE 197 MIL VISITANTES – A realização da Agrishow 2026 deve impulsionar o turismo de negócios em Ribeirão Preto (SP) e movimentar a rede hoteleira da região. Considerada a maior feira de tecnologia agrícola da América Latina, o evento acontece entre os dias 27 de abril e 1º de maio de 2026, reunindo produtores rurais, empresas, executivos e profissionais do agronegócio de todo o Brasil e do exterior.

Reconhecida como um dos principais encontros do setor, a Agrishow é tradicionalmente responsável por aumentar a procura por hospedagem, eventos corporativos e reuniões de negócios durante o período. Em sua edição anterior, a feira reuniu mais de 197 mil visitantes e mais de 800 marcas expositoras, além de registrar R$ 14,6 bilhões em intenções de negócios, reforçando a relevância do evento para a economia regional.

Com a realização do evento, Ribeirão Preto costuma registrar alta ocupação hoteleira e maior movimentação econômica. Restaurantes, serviços e espaços voltados para eventos também se beneficiam do fluxo intenso de visitantes, que aproveitam a viagem para ampliar conexões, realizar reuniões estratégicas e fortalecer relacionamentos comerciais.

Além disso, cresce a busca por hospedagens que ofereçam infraestrutura completa, permitindo conciliar compromissos profissionais com momentos de descanso. A tendência acompanha o crescimento do turismo de negócios, no qual executivos e profissionais priorizam locais que facilitem reuniões, networking e experiências mais confortáveis durante a estadia.

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