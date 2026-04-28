Novo CEMEI no Ipê Mirim será inaugurado em 8 de maio com 120 vagas integrais

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Educação, se prepara para ampliar a rede de ensino infantil com a inauguração de uma nova unidade. O Centro Municipal de Educação Infantil (CEMEI) Sílvio Padovan, localizado no Residencial Ipê Mirim, na região sul da cidade, será entregue à população no próximo dia 8 de maio.

Nesta primeira etapa, a unidade terá capacidade para atender 120 crianças de 4 a 6 anos em período integral. A previsão é de que, a partir do próximo ano, o atendimento seja ampliado para incluir crianças de 4 meses a 3 anos. O espaço conta com cinco salas de aula — incluindo berçário —, uma sala multiuso e estrutura planejada para futuras ampliações. O prédio foi construído em um terreno de 1.575 metros quadrados, com 860 metros quadrados de área edificada.

A obra foi executada pela empresa HS Lopes Construtora Ltda., com investimento de R$ 3,3 milhões, e supervisionada pela Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Infraestrutura, com apoio da Secretaria de Educação.

O novo CEMEI leva o nome do professor de educação física Sílvio Padovan, em homenagem à sua contribuição à rede municipal de ensino. Ele faleceu após um acidente.

De acordo com o secretário municipal de Educação, Roselei Françoso, os preparativos para a inauguração já estão em andamento. “Iniciamos a limpeza para a inauguração do CEMEI Sílvio Padovan, que deve atender as crianças do Ipê Mirim e do Abdelnur em período integral. A inauguração será no dia 8 de maio, com a presença do prefeito Netto Donato e da equipe da Educação. Logo após as matrículas, teremos o funcionamento da unidade já com as crianças. Tenho convicção de que, dentro de 20 dias no máximo, a escola estará em pleno funcionamento”, afirmou.

A região sul de São Carlos já conta com outras unidades de ensino infantil, como o CEMEI Carminda Nogueira de Castro Ferreira, a EMEB Ulysses Ferreira Picolo e o CEMEI Renato Jansen, reforçando a estrutura educacional disponível para as famílias da região.

Leia Também