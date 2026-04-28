(16) 99963-6036
terça, 28 de abril de 2026
Família pede ajuda

Idosa de 76 anos com suspeita de trombose aguarda vaga via CROSS há dias em UPA no Aracy

28 Abr 2026 - 13h18Por Jessica CR
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Idosa de 76 anos com suspeita de trombose aguarda vaga via CROSS há dias em UPA no Aracy -

Angela, filha de Nilva Albertin, de 76 anos, procurou a reportagem para relatar a situação da mãe, que está internada desde o último dia 26 de abril na UPA do Cidade Aracy, aguardando transferência por meio do sistema CROSS para uma unidade hospitalar com atendimento especializado em cirurgia vascular.

Segundo Angela, Nilva apresenta suspeita de trombose na perna esquerda e necessita com urgência de exames e início do tratamento adequado. Ela afirma que a demora na disponibilização de uma vaga tem gerado grande preocupação na família.

Ainda de acordo com o relato, Nilva Albertin possui comorbidades, como enfisema pulmonar e problemas cardíacos, o que agrava o quadro clínico e aumenta a necessidade de atendimento especializado o quanto antes.

O SCA buscou informações junto à Santa Casa, onde foi informado que, no momento, a unidade não dispõe de especialista vascular. O Hospital Universitário da Universidade Federal de São Carlos (HU-UFSCar), vinculado à Rede HU Brasil, informa que não há registro de pedido de transferência na Unidade Interna de Regulação para a paciente citada.

Leia Também

Operação conjunta fiscaliza lojas de celulares no centro e interdita estabelecimento irregular
Região central 15h25 - 28 Abr 2026

Operação conjunta fiscaliza lojas de celulares no centro e interdita estabelecimento irregular

SAAE realiza reparo em sistema e pode afetar abastecimento em Água Vermelha
Manutenção10h34 - 28 Abr 2026

SAAE realiza reparo em sistema e pode afetar abastecimento em Água Vermelha

Produtividade de pequenos negócios cresce 22,2% na Região de São Carlos
Empreendedorismo 07h36 - 28 Abr 2026

Produtividade de pequenos negócios cresce 22,2% na Região de São Carlos

Eventos da USP marcam início de curso sobre inteligência artificial, otimização e IoT para indústrias
Cidade23h58 - 27 Abr 2026

Eventos da USP marcam início de curso sobre inteligência artificial, otimização e IoT para indústrias

Prefeitura realiza audiência pública para discutir Plano de Arborização Urbana
Cidade20h45 - 27 Abr 2026

Prefeitura realiza audiência pública para discutir Plano de Arborização Urbana

Últimas Notícias