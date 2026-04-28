Idosa de 76 anos com suspeita de trombose aguarda vaga via CROSS há dias em UPA no Aracy

Angela, filha de Nilva Albertin, de 76 anos, procurou a reportagem para relatar a situação da mãe, que está internada desde o último dia 26 de abril na UPA do Cidade Aracy, aguardando transferência por meio do sistema CROSS para uma unidade hospitalar com atendimento especializado em cirurgia vascular.

Segundo Angela, Nilva apresenta suspeita de trombose na perna esquerda e necessita com urgência de exames e início do tratamento adequado. Ela afirma que a demora na disponibilização de uma vaga tem gerado grande preocupação na família.

Ainda de acordo com o relato, Nilva Albertin possui comorbidades, como enfisema pulmonar e problemas cardíacos, o que agrava o quadro clínico e aumenta a necessidade de atendimento especializado o quanto antes.

O SCA buscou informações junto à Santa Casa, onde foi informado que, no momento, a unidade não dispõe de especialista vascular. O Hospital Universitário da Universidade Federal de São Carlos (HU-UFSCar), vinculado à Rede HU Brasil, informa que não há registro de pedido de transferência na Unidade Interna de Regulação para a paciente citada.

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