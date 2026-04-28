Eventos da USP marcam início de curso sobre inteligência artificial, otimização e IoT para indústrias

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A Universidade de São Paulo (USP), por meio do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação, em São Carlos, promove nesta semana dois eventos online que marcam o início de um novo curso voltado à transformação de indústrias e negócios com o uso de tecnologias avançadas.

As atividades fazem parte do curso de atualização Inteligência Artificial, Otimização e Internet das Coisas para Indústrias e Negócios (OpAIoT), que ainda conta com vagas remanescentes. O objetivo da formação é capacitar profissionais para aplicar soluções tecnológicas capazes de gerar impactos positivos no setor produtivo, integrando ferramentas de otimização, inteligência artificial (IA) e internet das coisas (IoT).

A programação começa nesta terça-feira (28), às 19h, com uma aula aberta transmitida pelos canais ICMC TV e OpAIoT no YouTube. Já na sexta-feira (1º de maio), no mesmo horário, será realizada a aula inaugural do curso. As duas atividades são gratuitas e abertas ao público, sem necessidade de inscrição prévia.

Interessados em participar do curso completo ainda podem se inscrever nas vagas disponíveis. Quem acompanhar as aulas desta semana terá direito a um desconto de 20% na matrícula.

Formação com especialistas renomados

O curso é coordenado pelos professores Cláudio Motta Toledo e Júlio Cezar Estrella, ambos pesquisadores do ICMC com ampla experiência nas áreas de inteligência artificial, otimização e sistemas computacionais.

A aula aberta será ministrada por Júlio Estrella, enquanto a aula inaugural contará com a participação dos dois docentes. Entre os temas abordados estão aplicações práticas dessas tecnologias em contextos como planejamento industrial, cidades inteligentes, computação em nuvem e análise de dados em larga escala.

Cláudio Motta Toledo possui trajetória acadêmica internacional, com pós-doutorado no MIT, e atua em projetos que envolvem desde planejamento de produção até inteligência artificial aplicada a jogos digitais e processamento de imagens. Já Júlio Estrella desenvolve pesquisas voltadas à computação distribuída, internet das coisas e uso estratégico da IA em operações de tecnologia da informação, conhecido como IAOps.

Foco na transformação digital

A proposta do OpAIoT é preparar profissionais para os desafios da transformação digital, cada vez mais presente em empresas e indústrias. A combinação entre IA, otimização e IoT permite melhorar processos, reduzir custos e aumentar a eficiência operacional, tornando-se um diferencial competitivo no mercado.

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