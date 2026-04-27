Mutirão leva limpeza, pavimentação e sinalização ao Cidade Aracy

O programa São Carlos Mais Bonita segue em ritmo acelerado e chega, nesta semana, ao bairro Cidade Aracy com mais um grande mutirão de serviços. A iniciativa, coordenada pela Prefeitura de São Carlos, já apresenta resultados expressivos em diversas regiões do município.

De acordo com o balanço divulgado, quase 6 milhões de metros quadrados de áreas públicas já foram atendidos. Entre as ações realizadas estão roçadas, limpeza de praças, recuperação de pavimentação, sinalização viária e serviços de drenagem.

Os números reforçam a dimensão do trabalho: são cerca de 5 milhões de metros quadrados roçados e 149 mil metros quadrados de praças e áreas de lazer revitalizados. Espaços de grande circulação, como o Kartódromo e a Praça da Independência, também receberam melhorias. Na área de mobilidade, mais de 23 mil metros quadrados de sinalização horizontal foram aplicados em vias estratégicas da cidade.

A recuperação de pavimentação também avançou em diferentes bairros, tanto na Zona Leste quanto na Zona Norte. Já as equipes do SAAE realizaram 42 ações de limpeza em galerias e bocas de lobo, 14 intervenções em piscinões e 60 serviços com aplicação de massa asfáltica, contribuindo para a melhoria da infraestrutura urbana.

O assessor do prefeito Netto Donato, João Muller, destacou a abrangência do programa. Segundo ele, as ações contemplam diversas regiões da cidade e envolvem diretamente a população. “Estamos falando de uma cidade que está sendo cuidada em todas as frentes. É um esforço coletivo que mostra resultado e melhora a vida das pessoas”, afirmou.

O prefeito Netto Donato também ressaltou os impactos positivos na rotina dos moradores. “Quando recuperamos ruas, limpamos praças e mobilizamos centenas de pessoas, mostramos que São Carlos é de todos e para todos. Esse balanço comprova que estamos construindo uma cidade mais organizada, segura e acolhedora”, disse.

Além das melhorias urbanas, o programa também integra ações de saúde e mobilização social, como os Dias D de combate à dengue realizados nos bairros Eduardo Abdelnur e São Carlos VIII.

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