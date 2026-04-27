(16) 99963-6036
segunda, 27 de abril de 2026
Cidade

Operação da Prefeitura fecha boxes irregulares na Praça do Comércio

27 Abr 2026 - 14h55Por Jessica CR
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Operação da Prefeitura fecha boxes irregulares na Praça do Comércio -

O Departamento de Fiscalização da Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Infraestrutura realizou, na manhã desta segunda-feira (27), uma operação que resultou na interdição de dois boxes na Praça do Comércio, em São Carlos.

O local conta com 64 espaços destinados a permissionários, regulamentados pelo Decreto Municipal nº 171, de 2003, que estabelece regras para a utilização precária e gratuita dos boxes. A ação foi motivada por denúncias encaminhadas à Prefeitura e posteriormente confirmadas por meio de relatórios de fiscalização.

De acordo com o diretor do Departamento de Fiscalização, Rodolfo Penela, o objetivo da operação é garantir que os espaços públicos sejam utilizados conforme determina a legislação vigente. “Após o recebimento da denúncia, realizamos vistorias periódicas para verificar o cumprimento das normas, especialmente em relação à frequência dos titulares. Dois permissionários tiveram a permissão revogada por não utilizarem os boxes conforme estipulado”, explicou.

A medida também atende a um ofício protocolado pelo vereador Djalma Nery, que solicitou providências administrativas diante das irregularidades constatadas.

Rodolfo Penela destacou ainda que as ações de fiscalização continuarão de forma contínua. “Nosso objetivo é coibir a utilização inadequada dos boxes e assegurar que o espaço cumpra sua função social e comercial. O monitoramento seguirá ativo para garantir o cumprimento das normas”, afirmou.

Leia Também

Mutirão leva limpeza, pavimentação e sinalização ao Cidade Aracy
São Carlos Mais Bonita15h53 - 27 Abr 2026

Mutirão leva limpeza, pavimentação e sinalização ao Cidade Aracy

SAAE alerta população sobre tentativa de golpes com falsos funcionários
Cidade15h51 - 27 Abr 2026

SAAE alerta população sobre tentativa de golpes com falsos funcionários

UBS Cruzeiro do Sul será fechada para continuidade de reforma a partir de 4 de maio
Cidade15h50 - 27 Abr 2026

UBS Cruzeiro do Sul será fechada para continuidade de reforma a partir de 4 de maio

Avenida Gregório Aversa terá bloqueio parcial nesta terça-feira
Trânsito14h57 - 27 Abr 2026

Avenida Gregório Aversa terá bloqueio parcial nesta terça-feira

Atendimento ágil salva paciente com suspeita de AVC na Santa Casa
Cidade13h37 - 27 Abr 2026

Atendimento ágil salva paciente com suspeita de AVC na Santa Casa

Últimas Notícias