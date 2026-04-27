Operação da Prefeitura fecha boxes irregulares na Praça do Comércio

O Departamento de Fiscalização da Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Infraestrutura realizou, na manhã desta segunda-feira (27), uma operação que resultou na interdição de dois boxes na Praça do Comércio, em São Carlos.

O local conta com 64 espaços destinados a permissionários, regulamentados pelo Decreto Municipal nº 171, de 2003, que estabelece regras para a utilização precária e gratuita dos boxes. A ação foi motivada por denúncias encaminhadas à Prefeitura e posteriormente confirmadas por meio de relatórios de fiscalização.

De acordo com o diretor do Departamento de Fiscalização, Rodolfo Penela, o objetivo da operação é garantir que os espaços públicos sejam utilizados conforme determina a legislação vigente. “Após o recebimento da denúncia, realizamos vistorias periódicas para verificar o cumprimento das normas, especialmente em relação à frequência dos titulares. Dois permissionários tiveram a permissão revogada por não utilizarem os boxes conforme estipulado”, explicou.

A medida também atende a um ofício protocolado pelo vereador Djalma Nery, que solicitou providências administrativas diante das irregularidades constatadas.

Rodolfo Penela destacou ainda que as ações de fiscalização continuarão de forma contínua. “Nosso objetivo é coibir a utilização inadequada dos boxes e assegurar que o espaço cumpra sua função social e comercial. O monitoramento seguirá ativo para garantir o cumprimento das normas”, afirmou.

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