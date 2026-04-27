SAAE alerta população sobre tentativa de golpes com falsos funcionários

Saae São Carlos - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE) emitiu um alerta à população sobre a atuação de pessoas que estão se passando por funcionários da autarquia para aplicar golpes no município.

De acordo com o órgão, nenhum servidor realiza atendimentos ou atividades externas sem estar devidamente uniformizado, portando crachá de identificação e utilizando veículo oficial com identificação do SAAE. O aviso foi reforçado após o registro recente de relatos de moradores que foram abordados por suspeitos solicitando acesso a contas de água e hidrômetros, sem apresentar qualquer identificação oficial.

As ocorrências têm sido mais frequentes na região da rodoviária e, segundo os relatos, os principais alvos são idosos e pessoas que moram sozinhas, o que aumenta o risco de crimes como furtos e assaltos.

Diante da situação, o SAAE orienta que, em nenhuma hipótese, moradores entreguem contas de água ou permitam a entrada de pessoas desconhecidas em suas residências sem a devida identificação funcional. A recomendação é manter atenção redobrada e, em caso de dúvida, buscar confirmação diretamente com a autarquia.

Para informações ou denúncias, a população pode entrar em contato pelo telefone 0800 300 1520, que também funciona como WhatsApp.

O SAAE reforça que a colaboração dos moradores é fundamental para evitar esse tipo de crime e garantir a segurança de todos.

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