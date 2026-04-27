Atendimento ágil salva paciente com suspeita de AVC na Santa Casa

A Santa Casa de São Carlos registrou, na última sexta-feira (24), um atendimento de destaque ao receber um paciente com suspeita de Acidente Vascular Cerebral (AVC) dentro do tempo ideal para realização de trombólise, mesmo operando com o pronto atendimento em sua capacidade máxima.

Diante da gravidade da situação, a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) manteve o suporte ao paciente dentro da própria unidade hospitalar e auxiliou diretamente no deslocamento até a tomografia, utilizando maca própria para garantir mais agilidade no diagnóstico e no início do tratamento.

O chamado “tempo porta-agulha” — intervalo entre a chegada do paciente ao hospital e a aplicação da medicação intravenosa — foi de apenas 26 minutos, índice considerado de excelência, especialmente diante de um cenário de alta demanda.

A eficiência no atendimento está diretamente ligada ao uso de sistemas de regulação, que organizam o fluxo de pacientes e priorizam os casos mais graves. Na prática, isso permite que, mesmo com o pronto atendimento lotado, situações urgentes sejam rapidamente identificadas e tratadas com prioridade.

O neurologista Vitor Pugliesi, responsável pelo caso e coordenador do Serviço de Neurologia, destacou a importância da integração entre as equipes. “O AVC exige uma integração muito fina entre o atendimento pré-hospitalar e o hospitalar. O SAMU já chega com informações fundamentais, como o horário de início dos sintomas, e isso permite que a equipe hospitalar atue de forma imediata. Tempo é cérebro”, afirmou.

Segundo ele, a atuação conjunta vai desde o reconhecimento precoce dos sinais até a rápida definição da conduta médica, impactando diretamente nas chances de recuperação do paciente. Essa integração é resultado de treinamentos realizados de forma contínua entre as equipes da Santa Casa e do SAMU.

Como fruto desse trabalho, a instituição mantém, há oito trimestres consecutivos, a certificação Diamond no atendimento ao AVC — um dos mais altos níveis de qualidade assistencial. O SAMU também apresenta nível máximo de desempenho, reforçando a eficiência da atuação integrada.

O provedor da Santa Casa, Antonio Valério Morillas Junior, ressaltou o papel estratégico da instituição na rede de urgência e emergência. “Mesmo com o pronto atendimento cheio, a Santa Casa mantém o compromisso de acolher os casos graves e atuar de forma integrada com o SAMU. Esse alinhamento é essencial para garantir rapidez e qualidade no atendimento”, destacou.

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