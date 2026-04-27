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Shopping São Carlos lança campanha “Amor em Dobro” com sorteio de carro 0km para o Dia das Mães e Dia dos Namorados

Ação promocional vai até 12 de junho, oferece números da sorte em dobro durante a semana e sorteará um Hyundai Creta Comfort 0km entre os clientes.

27 Abr 2026 - 09h10Por Redação SCA
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Shopping São Carlos lança campanha “Amor em Dobro” com sorteio de carro 0km para o Dia das Mães e Dia dos Namorados - Crédito: divulgação Crédito: divulgação

O Shopping São Carlos, administrado pelo Grupo AD, iniciou a campanha promocional “Amor em Dobro”, que reúne duas das principais datas do varejo: o Dia das Mães e o Dia dos Namorados. A ação segue até 12 de junho e vai sortear um Hyundai Creta Comfort  0km entre os participantes.

Para concorrer, o cliente deve acumular R$ 500 em compras nas lojas e quiosques participantes, com CPF na nota, para receber um número da sorte. O cadastro pode ser feito pelo site promocao.shoppingsaocarlos.com.br ou nos tablets de autoatendimento disponíveis no shopping. Compras realizadas de segunda a quinta-feira garantem números da sorte em dobro.

O sorteio será realizado com base na extração da Loteria Federal do dia 17 de junho de 2026, com apuração no dia seguinte. O nome do ganhador será divulgado nos canais oficiais do shopping em até 10 dias após a apuração.

A coordenadora de marketing do Shopping São Carlos, Nancy Araujo, explica que a estratégia foi reunir duas datas importantes e próximas em uma única campanha com prêmio atrativo. “A proposta foi criar uma ação relevante para quem vai presentear neste período. Os cupons em dobro durante a semana funcionam como um estímulo adicional para que o cliente antecipe e concentre suas compras no shopping”, afirma.

Para o gerente geral do Shopping, Fábio Maria, a campanha também reflete o momento do varejo dentro do empreendimento. “Os lojistas estão preparados, com bons estoques e variedade, pensando exatamente nesse período em que a busca por presentes se intensifica. A promoção entra como um atrativo a mais e ainda traz a possibilidade concreta de sair daqui com um carro novo”, diz.

A promoção é cumulativa e não há limite de números da sorte por participante. O regulamento completo está disponível no site do Shopping São Carlos.

Serviço

Promoção: Amor em Dobro
Período: até 12 de junho de 2026 

Promoção: A cada R$ 500 em compras = 1 número da sorte (cupons em dobro de segunda a quinta-feira)

Prêmio: 1 Hyundai Creta 0km (2026/2027)

Sorteio: 17 de junho de 2026 (Loteria Federal)
Apuração: 18 de junho de 2026
Cadastro: promocao.shoppingsaocarlos.com.br ou pontos de autoatendimento

 
 
 
 

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