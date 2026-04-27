Major Fumagale e Plinio João são homenageados durante evento no Sesc São Carlos

Major Fumagale ao Centro - Crédito: divulgação

Foi realizada no Teatro do Sesc São Carlos, a Solenidade de Entrega da Medalha MMDC, promovida pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp).

A iniciativa foi do deputado estadual Capitão Telhada, e a solenidade contou também com a presença do Coronel Telhada.

A honraria, uma das mais importantes do Estado, reconhece civis e militares que se destacam pelos relevantes serviços prestados à sociedade, com dedicação e compromisso.

Ibaté esteve representada por dois homenageados, o major da reserva da Polícia Militar, Luiz Fumagale que também é atualmente secretário de Segurança Pública de Ibaté e o professor doutor Plínio Gabriel João, superintendente da ETEC de Ibaté.

Ambos foram reconhecidos pela contribuição significativa em suas áreas de atuação.

A cerimônia contou ainda com a presença do prefeito Ronaldo Venturi, secretários municipais, o diretor da Defesa Civil, Everton Perucci, da presidente da Câmara de Ibaté, Viviane da Ong e os vereadores, Gilmar Santos e Val Construtor reforçando a valorização de cidadãos que colaboram com o desenvolvimento do município.

A sigla MMDC faz referência a Martins, Miragaia, Dráusio e Camargo, jovens mortos em 1932, símbolo da luta constitucionalista em São Paulo.

Ao todo, mais de 50 pessoas foram homenageadas na solenidade.

Na oportunidade, o prefeito Ronaldo Venturi entregou um ofício ao deputado estadual, capitão Telhada solicitando um novo caminhão-pipa para a Defesa Civil.

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