Avenida Gregório Aversa terá bloqueio parcial nesta terça-feira

Trânsito - Crédito: divulgação

A Prefeitura de São Carlos informou que haverá interdição parcial da Avenida Gregório Aversa, nº 427, no Condomínio Parque dos Jacarandás, nesta terça-feira, 28 de abril, a partir das 8h.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, a medida será necessária para a realização de um serviço com guindaste, utilizado no içamento de placas em um prédio localizado no endereço.

Durante o período da interdição, o trânsito local dos moradores será mantido. .

Leia Também