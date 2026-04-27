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segunda, 27 de abril de 2026
Trânsito

Avenida Gregório Aversa terá bloqueio parcial nesta terça-feira

27 Abr 2026 - 14h57Por Jessica CR
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Trânsito - Crédito: divulgaçãoTrânsito - Crédito: divulgação

A Prefeitura de São Carlos informou que haverá interdição parcial da Avenida Gregório Aversa, nº 427, no Condomínio Parque dos Jacarandás, nesta terça-feira, 28 de abril, a partir das 8h.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, a medida será necessária para a realização de um serviço com guindaste, utilizado no içamento de placas em um prédio localizado no endereço.

Durante o período da interdição, o trânsito local dos moradores será mantido. .

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