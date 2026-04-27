UBS Cruzeiro do Sul será fechada para continuidade de reforma a partir de 4 de maio

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Secretaria Municipal de Saúde (SMS), por meio do Departamento de Gestão do Cuidado Ambulatorial (DGCA), informou que a Unidade Básica de Saúde (UBS) Cruzeiro do Sul será fechada a partir do dia 4 de maio para a continuidade das obras de reforma do prédio.

Durante o período, as consultas médicas e de enfermagem serão realizadas na UBS da Vila Isabel. Já o atendimento odontológico será direcionado para a UBS do Botafogo. Serviços como curativos e vacinação poderão ser realizados em qualquer unidade de saúde do município.

A reforma da UBS Cruzeiro do Sul contará com investimento total de R$ 456.433,83. Desse valor, R$ 399.965,00 são provenientes de emenda parlamentar do deputado Ivan Valente, viabilizada pelo vereador Djalma Nery, enquanto o restante corresponde à contrapartida do município.

Entre as melhorias previstas estão a troca completa do telhado, com instalação de telha sanduíche para melhor isolamento térmico e acústico, construção de novas salas de coleta e vacinação, adequação das áreas de expurgo e esterilização, além da ampliação de espaços como cozinha, lavanderia e almoxarifado. O projeto também inclui a implantação de uma academia ao ar livre, criação de três novas salas de atendimento, reformas no calçamento externo, modernização da recepção e uma nova fachada.

O prazo estimado para a conclusão das obras é de 90 dias.

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