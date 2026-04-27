Escola Sebastião faz história e conquista Medalha de Ouro na Ásia

A comitiva da Escola Sebastião no Camboja defendo o projeto de inovação do biodigestor caseiro, desenvolvido pelos alunos do Clube de Ciências da escola - Crédito: Reprodução

A Escola Estadual Sebastião de Oliveira Rocha conquistou o reconhecimento Golden Invitation to Join International Creativity and Innovation Award (ICIA) 2026 Global Round, realizado em Phnom Penh, no Camboja. A comitiva que viajou para a Ásia partiu, nesta segunda-feira, 27 de abril, do país asiático e chegará amanhã à noite em São Carlos.

A premiação, que representa a Medalha de Ouro, foi recebida na categoria Desafio Criatividade e Inovação, que reuniu diversos projetos de diferentes países, valorizando soluções criativas e inovadoras desenvolvidas por estudantes.

A apresentação aconteceu durante a programação oficial da competição, entre 24 e 26 de abril. O projeto apresentado foi um biodigestor caseiro, desenvolvido pelos alunos do Clube de Ciências Tesla. A exposição foi realizada em inglês, com apoio de painel explicativo, diante de uma banca julgadora internacional, que avaliou critérios como inovação, aplicabilidade, sustentabilidade e domínio do conteúdo.

O projeto foi apresentado pelos estudantes Ana Clara Bardasi Cotillo e Brian Costa Viana. O Clube de Ciências Tesla também é formado pelos seguintes alunos representantes: Arthur Yago da Silva Sgobi – 15 anos; Miguel Gonçalves Villani – 15 anos; Enzo Emmanuel Botega Xavier – 15 anos; Luis Eduardo Almas Francisco – 15 anos; Beatriz Milene Mascio – 15 anos; Murilo Zapparolli Ferreira – 15 anos; Felipe Savazi Soares – 17 anos; Beatriz Soares dos Santos – 17 anos; e Gabriel Henrique Queiroz Nunes – 17 anos.

As professoras orientadoras responsáveis pelo trabalho são Barbara Daniela Guedes Rodrigues e Isabel Cristina Santana Kakuda.

“Essa conquista representa muito mais do que um prêmio: ela evidencia a força da escola pública e o potencial transformador da educação de qualidade. Mostra aos nossos estudantes que o esforço diário nos estudos, a dedicação aos projetos e o comprometimento com a aprendizagem podem levá-los a alcançar o mundo”, afirma a diretora da escola, Lucinei Tavoni, em entrevista exclusiva ao SÃO CARLOS AGORA.

Segundo ela, a conquista, além disso, fortalece o protagonismo juvenil, pois coloca os alunos no centro das grandes realizações, mostrando que eles são capazes de criar, pesquisar, inovar, representar sua cidade e seu país em nível internacional. “É uma vitória que inspira toda a comunidade escolar e reforça que sonhos grandes também nascem dentro da escola pública”, comenta Lucinei.

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