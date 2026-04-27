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segunda, 27 de abril de 2026
Cidade

Prefeitura realiza audiência pública para discutir Plano de Arborização Urbana

27 Abr 2026 - 20h45Por Jessica CR
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Prefeitura de São Carlos - Crédito: arquivoPrefeitura de São Carlos - Crédito: arquivo

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal do Clima e Meio Ambiente, promove na próxima quarta-feira (29/04), às 19h, uma audiência pública na Câmara Municipal para debater o Plano Municipal de Arborização Urbana. A proposta é ampliar o diálogo com a sociedade civil e garantir que o projeto contemple as necessidades da população.

Durante o encontro, o secretário da pasta, Júnior Zanquim, apresentará o relatório final com o diagnóstico e o prognóstico da arborização urbana do município. Também estará em pauta a proposta de projeto de lei que institui o Plano Municipal de Arborização Urbana, que deverá nortear as ações futuras na cidade.

Outro ponto de destaque será a apresentação de um aplicativo voltado à gestão da arborização urbana. A ferramenta deverá ser utilizada pelos técnicos da Secretaria para auxiliar no monitoramento das árvores, planejamento de plantios e manutenção das áreas verdes.

O debate sobre o tema já vem sendo realizado em outras regiões. A última audiência ocorreu no dia 13 de abril, no bairro Cidade Aracy, na Escola Estadual Luiz Viviane. Na ocasião, foram apresentados o diagnóstico preliminar, o cronograma de atividades e o mapeamento da arborização existente.

O estudo técnico que embasa o plano foi desenvolvido pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq-USP), sob coordenação do professor Demóstenes Ferreira da Silva Filho.

A audiência é aberta ao público, e toda a população está convidada a participar e contribuir com sugestões para a construção de uma cidade mais verde e sustentável.

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