Produtividade de pequenos negócios cresce 22,2% na Região de São Carlos

Microempresa: indicador de produtividade em 2025, superando a meta de 21,5%. Estas empresas são atendidas pelo programa Agentes Locais de Inovação (ALI), do Sebrae -

Enquanto o Brasil ocupa apenas a 86ª posição no ranking mundial de produtividade por hora trabalhada, segundo dados da Organização Internacional do Trabalho (OIT), pequenas empresas da região de São Carlos têm apresentado bom desempenho e alcançaram um crescimento de 22,2% no indicador de produtividade em 2025, superando a meta de 21,5%. Essas empresas são atendidas pelo programa Agentes Locais de Inovação (ALI), do Sebrae-SP.

“Quando o empresário tem um acompanhamento próximo e soluções práticas, ele consegue melhorar processos, reduzir desperdícios e aumentar a competitividade. É isso que o ALI proporciona no dia a dia das empresas”, afirma a gerente regional do Sebrae-SP, Ariane Canellas. Os resultados positivos revelam que é possível transformar a realidade dos pequenos negócios com orientação adequada e foco.

A produtividade do trabalho mede a capacidade de uma economia gerar valor a partir das horas trabalhadas. No Brasil, esse indicador ainda enfrenta entraves como baixa adoção de inovação, dificuldades na gestão e limitações no acesso a soluções estratégicas, o que impacta diretamente a competitividade dos negócios.

É nesse contexto que o ALI se diferencia. O programa leva até as empresas um agente que acompanha os desafios do negócio e apoia a implementação de melhorias. A partir de um diagnóstico detalhado, são identificados os principais desafios e, com base nisso, são propostas soluções práticas disponíveis no mercado.

O consultor de negócios do Sebrae-SP, Alex Lavelli, gestor do programa na região, destaca que o diferencial está na forma como o trabalho é conduzido. “O ALI tem forte foco na prática. O agente entende a realidade do empreendedor e atua junto para implementar soluções disponíveis no mercado. Além da orientação, há um acompanhamento ao longo do processo para apoiar a geração de resultados”, destaca.

A atuação combina encontros coletivos e atendimentos individuais, sempre com foco na implementação das melhorias. Na prática, o empreendedor não recebe apenas orientação, mas apoio para colocar as mudanças em funcionamento.

Com uma abordagem voltada à inovação, o ALI apoia desde a reorganização de processos internos até a adoção de ferramentas e estratégias que aumentam a eficiência e reduzem custos.

O resultado é percebido no dia a dia das empresas. Em um ambiente econômico mais retraído, em que muitos negócios enfrentam dificuldades para crescer, os resultados observados na região de São Carlos mostram que iniciativas estruturadas e acompanhamento técnico podem gerar avanços consistentes.

Ao estimular a inovação e a melhoria contínua, o Sebrae-SP reforça o papel de apoiar os pequenos negócios e contribuir para o desenvolvimento econômico regional, mostrando que é possível crescer mesmo diante de um cenário nacional desafiador.

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