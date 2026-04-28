SAAE realiza reparo em sistema e pode afetar abastecimento em Água Vermelha

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de São Carlos informou que o sistema de abastecimento do distrito de Água Vermelha passa por manutenção emergencial no conjunto motobomba submersa do poço tubular profundo do Centro de Produção, Reservação e Distribuição.

De acordo com a autarquia, após a realização de testes e medições elétricas, foi constatada a necessidade de substituição do equipamento para análise e possível manutenção. A medida tem como objetivo garantir a segurança operacional e a continuidade do fornecimento de água à população.

A previsão é de que os trabalhos sejam concluídos até a manhã do dia 30 de abril. Durante esse período, poderá haver redução de pressão na rede de abastecimento no distrito.

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