Casais oficializam união em celebração especial nesta quinta-feira na Igreja Universal

A Igreja Universal do Reino de Deus de São Carlos promove nesta quinta-feira (30), às 18h, a Celebração dos Casamentos 2026. O evento será realizado na unidade localizada na Rua Jesuíno de Arruda, 2259, no Centro, e deve reunir 24 casais em um dos momentos mais marcantes da vida a dois: a oficialização da união diante de Deus.

A cerimônia acontece simultaneamente em todo o Brasil e também em diversos países, consolidando-se como uma das maiores iniciativas do gênero. Em 2025, mais de 15 mil casais oficializaram a união em um único dia no país. Ao longo dos últimos anos, a celebração já reuniu mais de 145 mil casais, evidenciando sua dimensão e alcance.

A proposta do evento é acolher casais com diferentes histórias, mas que compartilham o mesmo objetivo: reconstruir, fortalecer ou iniciar a vida a dois com base na fé. A iniciativa é voltada tanto para aqueles que já vivem juntos quanto para os que já oficializaram a união no civil e desejam dar um novo significado ao relacionamento.

Mais do que uma formalidade, a celebração busca resgatar valores considerados essenciais para a vida conjugal. Em um cenário onde os relacionamentos enfrentam desafios constantes, dados apontam que cerca de um em cada três casamentos no Brasil termina em divórcio, realidade que também se reflete em cidades do interior, como São Carlos.

Diante desse contexto, cresce a procura por relacionamentos mais sólidos e duradouros. Para muitas mulheres, especialmente, o momento carrega um significado especial, representando a realização do sonho de entrar no altar e firmar uma união baseada em princípios espirituais.

Durante a cerimônia, os casais terão a oportunidade de consagrar a união no altar, assumindo um compromisso que vai além do sentimento e reforça a base do relacionamento.

A Celebração dos Casamentos 2026 acontece no dia 30 de abril, às 18h, na Igreja Universal de São Carlos.

Leia Também