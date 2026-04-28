Operação conjunta fiscaliza lojas de celulares no centro e interdita estabelecimento irregular

Equipes no Mercadão - Crédito: divulgação

Uma operação conjunta realizada na manhã desta terça-feira (28) mobilizou equipes da Polícia Militar, da Guarda Municipal e do Departamento de Fiscalização da Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Infraestrutura para fiscalizar estabelecimentos que comercializam celulares na região do Mercado Municipal, no centro de São Carlos.

Durante a ação, policiais, guardas municipais e fiscais vistoriaram diversos comércios com o objetivo de combater ilícitos penais e administrativos. Ao todo, três estabelecimentos foram notificados por irregularidades administrativas e um local foi interditado por não possuir alvará de funcionamento.

Além da verificação documental, as equipes também realizaram checagens relacionadas à situação criminal dos proprietários e à possível existência de ilícitos penais nos estabelecimentos. Aparelhos celulares usados foram analisados e tiveram a procedência conferida por meio do número de identificação (IMEI). Nenhuma irregularidade penal foi constatada durante a operação.

A ação integra uma estratégia contínua definida no âmbito do Gabinete de Gestão Integrada (GGIM), com foco no combate a furtos e roubos de celulares na cidade. Também foi informado que há um inquérito civil em andamento que prevê a realização de vistorias periódicas na região do Mercado Municipal, com o objetivo de reforçar a segurança e prevenir práticas ilícitas.

No balanço final da operação, estabelecimentos comerciais foram vistoriados, 10 aparelhos celulares tiveram a procedência verificada e quatro locais sofreram medidas administrativas, sendo três notificações e uma interdição.

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