IFSP oferece 120 vagas em cursos técnicos em São Carlos

IFSP - Crédito: divulgação

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo está com inscrições abertas para o processo seletivo de cursos técnicos gratuitos do segundo semestre de 2026. Ao todo, são 1.950 vagas distribuídas em 26 campi do estado, incluindo oportunidades na cidade de São Carlos.

As inscrições podem ser feitas até o dia 18 de maio pelo site oficial do processo seletivo. A taxa é de R$ 30, mas candidatos em situação de vulnerabilidade socioeconômica podem solicitar isenção. O IFSP não cobra mensalidade nem taxa de matrícula.

Oportunidades em São Carlos

No campus de São Carlos, estão disponíveis três cursos técnicos, todos no período noturno:

Técnico em Qualidade – 40 vagas

Técnico em Manutenção Aeronáutica em Célula – 40 vagas

Técnico em Manutenção Aeronáutica em Grupo Motopropulsor – 40 vagas

As formações têm duração de quatro semestres e são oferecidas na modalidade presencial ou híbrida (com parte a distância).

Quem pode participar

Podem se inscrever pessoas de qualquer idade que estejam cursando ou já tenham concluído o ensino médio. Há duas modalidades:

Concomitante : para quem ainda está no ensino médio

: para quem ainda está no ensino médio Subsequente: para quem já concluiu

Prova

A seleção será feita por meio de prova objetiva no dia 14 de junho de 2026, com duração de três horas. O exame contará com 30 questões, sendo 15 de Língua Portuguesa e 15 de Matemática.

Inclusão e acessibilidade

O processo seletivo conta com reserva de vagas para estudantes de escolas públicas, além de critérios de renda e autodeclaração. Também há possibilidade de solicitar atendimento especializado, como prova em braille, intérprete de Libras, tempo adicional e outros recursos de acessibilidade.

Leia Também