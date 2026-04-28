Maior encontro de álgebra do Brasil será realizado em São Carlos; inscrições abertas

De 29 de junho a 3 de julho, o Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC), da Universidade de São Paulo, será sede da 28ª edição da Escola de Álgebra (Brazilian Algebra Meeting – BAM), considerada a principal conferência científica da área no Brasil. O evento é realizado em parceria com a Universidade Federal de São Carlos e reunirá pesquisadores do país e do exterior em São Carlos.

As inscrições seguem abertas até o dia 29 de maio e devem ser feitas pelo site oficial do evento. Já o prazo para submissão de trabalhos termina nesta quarta-feira, 30 de abril. Os valores variam de acordo com a categoria, indo de R$ 50 para estudantes de graduação até R$ 500 para docentes e pós-doutorandos.

Programação diversificada

A programação contará com mesa redonda, palestras plenárias, minicursos e sessões de apresentação oral e de pôsteres, abordando diferentes áreas da álgebra e campos relacionados. A presença de pesquisadores internacionais reforça o intercâmbio científico e o fortalecimento de parcerias com grupos de pesquisa de outros países.

Entre os destaques está o minicurso “Lie ring methods in group theory”, ministrado por Cristina Acciarri, da Universidade de Modena e Reggio Emilia, na Itália. Já nas palestras plenárias, chama atenção a participação do professor Douglas Ulmer, da Universidade do Arizona (EUA), com a conferência “p-torsion of curves in characteristic p”.

O idioma oficial do evento será o inglês, embora parte dos minicursos introdutórios possa ser oferecida em português. Um exemplo é o curso “Tópicos de História da Álgebra Abstrata”, que será ministrado pelo professor Francisco César Polcino Milies, do Instituto de Matemática, Estatística e Ciência da Computação (IME) da USP.

Tradição acadêmica

Realizada desde 1972, a Escola de Álgebra ocorre a cada dois anos e se consolidou como o principal espaço de encontro da comunidade de álgebra no Brasil. Ao longo de mais de cinco décadas, o evento tem papel importante na formação de novos matemáticos e no avanço das pesquisas na área.

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