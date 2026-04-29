Professor Ney Vilela lança em São Carlos livro que conta a história do teatro brasileiro

O escritor Ney Vilela: "Grupos teatrais costumam ser invisíveis aos estudos históricos, pois boa parte de suas atividades se desvanecem assim que os panos descem após a representação da última cena de um espetáculo". -

O professor, historiador e escritor Ney Vilela lançará, na próxima quarta-feira, 29 de abril, às 19h, no Espaço Múltiplo, à rua Luiz Vaz de Toledo Piza, número 346, no Jardim Lutfalla, o livro "Jesuítas, Vedetes e Outsiders", publicado pela Editora Planeta Azul, do Rio de Janeiro, e que retrata a história do teatro brasileiro.

“Grupos teatrais costumam ser invisíveis aos estudos históricos, pois boa parte de suas atividades se desvanecem assim que os panos descem após a representação da última cena de um espetáculo”, afirma Vilela.

“Jesuítas, Vedetes e Outsiders” enfrenta este desafio, tornando visível a História do Teatro Brasileiro a partir de seus participantes (dentro e fora dos palcos) e usando cronologia e tipificações teatrais, sem recorrência à periodização literária.

O livro resulta do trabalho de pós-doutoramento de Vilela em "História Social", realizado na Unesp – Franca. “Com este, tenho 16 livros publicados. Meus livros são das áreas de História, Comunicação Social, Sociologia Política e didáticos”, comenta o autor.

Ney Vilela é engenheiro mecânico formado pela USP de São Carlos, mestre em Comunicação Midiática pela Unesp – Bauru; doutor em História Social pela PUC-SP e também possui pós-doutorado pela Unesp – Franca.

Ele foi professor em cursos pré-vestibulares em mais de 20 cidades de São Paulo; professor universitário na Eduvale, Unisagrado (Bauru), Fundação Raul Bauab – Jaú e Unicep – São Carlos.

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