(16) 99963-6036
quarta, 29 de abril de 2026
Cidade

Professor Ney Vilela lança em São Carlos livro que conta a história do teatro brasileiro

"Jesuítas, Vedetes e Outsiders", publicado pela Editora Planeta Azul, do Rio de Janeiro, é a décima sexta obra do escritor, professor e historiador com vasto currículo

29 Abr 2026 - 09h16Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
O escritor Ney Vilela: "Grupos teatrais costumam ser invisíveis aos estudos históricos, pois boa parte de suas atividades se desvanecem assim que os panos descem após a representação da última cena de um espetáculo". - O escritor Ney Vilela: "Grupos teatrais costumam ser invisíveis aos estudos históricos, pois boa parte de suas atividades se desvanecem assim que os panos descem após a representação da última cena de um espetáculo". -

O professor, historiador e escritor Ney Vilela lançará, na próxima quarta-feira, 29 de abril, às 19h, no Espaço Múltiplo, à rua Luiz Vaz de Toledo Piza, número 346, no Jardim Lutfalla, o livro "Jesuítas, Vedetes e Outsiders", publicado pela Editora Planeta Azul, do Rio de Janeiro, e que retrata a história do teatro brasileiro.

“Grupos teatrais costumam ser invisíveis aos estudos históricos, pois boa parte de suas atividades se desvanecem assim que os panos descem após a representação da última cena de um espetáculo”, afirma Vilela.

“Jesuítas, Vedetes e Outsiders” enfrenta este desafio, tornando visível a História do Teatro Brasileiro a partir de seus participantes (dentro e fora dos palcos) e usando cronologia e tipificações teatrais, sem recorrência à periodização literária.

O livro resulta do trabalho de pós-doutoramento de Vilela em "História Social", realizado na Unesp – Franca. “Com este, tenho 16 livros publicados. Meus livros são das áreas de História, Comunicação Social, Sociologia Política e didáticos”, comenta o autor.

Ney Vilela é engenheiro mecânico formado pela USP de São Carlos, mestre em Comunicação Midiática pela Unesp – Bauru; doutor em História Social pela PUC-SP e também possui pós-doutorado pela Unesp – Franca.

Ele foi professor em cursos pré-vestibulares em mais de 20 cidades de São Paulo; professor universitário na Eduvale, Unisagrado (Bauru), Fundação Raul Bauab – Jaú e Unicep – São Carlos.

Leia Também

Sindicato dos Metalúrgicos participa de debate sobre pejotização
Trabalho 11h31 - 29 Abr 2026

Sindicato dos Metalúrgicos participa de debate sobre pejotização

Câmara homenageia Escola Sebastião por Medalha de Ouro conquistada no Camboja
Feito histórico10h39 - 29 Abr 2026

Câmara homenageia Escola Sebastião por Medalha de Ouro conquistada no Camboja

Recanto das Oliveiras: reunião entre prefeito e vereadores busca solução para imbróglio
Impasse 09h06 - 29 Abr 2026

Recanto das Oliveiras: reunião entre prefeito e vereadores busca solução para imbróglio

UFSCar firma acordo internacional com universidade chinesa para cooperação em pesquisa e intercâmbio
Cidade07h50 - 29 Abr 2026

UFSCar firma acordo internacional com universidade chinesa para cooperação em pesquisa e intercâmbio

IFSP oferece 120 vagas em cursos técnicos em São Carlos
Educação23h10 - 28 Abr 2026

IFSP oferece 120 vagas em cursos técnicos em São Carlos

Últimas Notícias