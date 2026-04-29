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quarta, 29 de abril de 2026
Feito histórico

Câmara homenageia Escola Sebastião por Medalha de Ouro conquistada no Camboja

Projeto que transforma lixo em gás recebeu medalha de ouro no International Creativity and Innovation Award (ICIA) 2026 Global Round

29 Abr 2026 - 10h39Por Da redação
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A comitiva da Escola Sebastião no Camboja defendo o projeto de inovação do biodigestor caseiro, desenvolvido pelos alunos do Clube de Ciências da escola - Crédito: Reprodução A comitiva da Escola Sebastião no Camboja defendo o projeto de inovação do biodigestor caseiro, desenvolvido pelos alunos do Clube de Ciências da escola - Crédito: Reprodução

A Câmara Municipal de São Carlos aprovou, por unanimidade, na sessão desta terça-feira, 28 de abril, uma nova Moção de Congratulação a toda a comunidade da Escola Estadual Professor Sebastião de Oliveira Rocha pela conquista da medalha de ouro no International Creativity and Innovation Award (ICIA) 2026 – Global Round, no Camboja, na última semana.

O documento destaca os alunos participantes do projeto: Arthur Yago da Silva Sgobi; Miguel Gonçalves Villani; Enzo Emanuel Botega Xavier; Brian Costa Viana; Beatriz Milene Mascio; Murilo Zapparolli Ferreira; Felipe Savazi Soares; Beatriz Soares dos Santos; Gabriel Henrique Queiroz Nunes; Marcos Vinícios Batista Nicolino; Luis Eduardo Almas Francisco e Ana Clara Bardasi Cotillo.

A Moção também cita nominalmente as professoras Bárbara Daniela Guedes Rodrigues e Isabel Cristina Santana Kakuda, a diretora Lucinei Tavoni, o colaborador Sr. Marcos Nicolino, os estudantes participantes do Clube de Ciências TESLA e os demais profissionais da escola pelo relevante trabalho desenvolvido.

A Moção de Congratulação será também encaminhada a todos os membros da escola envolvidos nestes projetos educacionais, aos membros da Associação de Pais e Mestres (APM) e do Grêmio Estudantil Prisma, à Ministra de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação, à direção da Finep – Financiadora de Estudos e Projetos, ao Secretário Estadual da Educação, à Dirigente Regional de Ensino, Débora Blanco, e ao Conselho Municipal de Educação.

Sr. Presidente,
Senhoras Vereadoras,
Senhores Vereadores:

MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO

Manifesta congratulações à comunidade da Escola Estadual Professor Sebastião de Oliveira Rocha pelo recebimento da medalha de ouro no International Creativity and Innovation Award (ICIA) 2026 – Global Round, evento internacional que reuniu projetos educacionais inovadores.

Considerando que a Escola Estadual Professor Sebastião de Oliveira Rocha, localizada no município de São Carlos, participou do International Creativity and Innovation Award (ICIA) 2026 – Global Round, evento que reuniu projetos educacionais inovadores de diversos países, ocorrido nos dias 24, 25 e 26 de abril último, na cidade de Phnom Penh, no Camboja;

Considerando que, durante a competição, a equipe da escola alcançou a mais alta honraria — a medalha de ouro — demonstrando excelência, criatividade e impacto social do projeto apresentado;

Considerando que o projeto vencedor propõe soluções sustentáveis e tecnologias acessíveis, por meio da construção de biodigestores caseiros capazes de transformar resíduos orgânicos em biogás e biofertilizante, contribuindo para a geração de energia alternativa e preservação ambiental;

Considerando que os estudantes já participam da implantação prática dessas tecnologias em comunidades da região, como no Assentamento Nova São Carlos, fortalecendo a relação entre ciência, educação e compromisso social;

Considerando que o projeto é coordenado pelas professoras Bárbara Daniela Guedes Rodrigues e Isabel Cristina Santana Kakuda, com o apoio da diretora Lucinei Tavoni e parceria de Marcos Nicolino, sendo realizado por alunos do 6º ano do ensino fundamental e do ensino médio, por meio do Clube de Ciências TESLA – Reaproveitamento de matéria orgânica para produção de biogás e biofertilizante;

Considerando que a iniciativa já recebeu importantes reconhecimentos nacionais e internacionais, incluindo o título de campeão nacional do programa Solve for Tomorrow, em 2021, participação em congressos internacionais de aprendizagem solidária em Buenos Aires e Montevidéu, apresentação de projeto científico na COP28, em Dubai, e agora a medalha de ouro no ICIA 2026;

Considerando que a conquista da medalha de ouro representa não apenas um prêmio, mas a superação de desafios, a resposta à descrença e a prova de que a educação pública brasileira tem qualidade, inteligência, criatividade e potencial transformador;

Considerando que a Escola Estadual Professor Sebastião de Oliveira Rocha atende atualmente cerca de 700 estudantes no modelo de ensino integral, desenvolvendo um trabalho pedagógico comprometido com a formação cidadã, a inovação científica e o fortalecimento da educação pública;

Considerando que merece destaque a efetiva colaboração do Sr. Marcos Marcolino e da Finep – Financiadora de Estudos e Projetos, empresa pública brasileira vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, que reconheceram a envergadura do projeto desenvolvido pelos alunos e patrocinaram grande parte das despesas envolvidas na efetiva participação da comunidade neste evento;

Considerando que esta vitória enche de orgulho toda a cidade de São Carlos, o estado de São Paulo e o Brasil, servindo como exemplo de que, quando oportunidades encontram dedicação, os resultados podem ser extraordinários; é que:

Submeto ao Plenário esta Moção de Congratulações a toda a comunidade da Escola Estadual Professor Sebastião de Oliveira Rocha pela conquista da medalha de ouro no International Creativity and Innovation Award (ICIA) 2026 – Global Round, particularmente aos alunos participantes do projeto: Arthur Yago da Silva Sgobi; Miguel Gonçalves Villani; Enzo Emanuel Botega Xavier; Brian Costa Viana; Beatriz Milene Mascio; Murilo Zapparolli Ferreira; Felipe Savazi Soares; Beatriz Soares dos Santos; Gabriel Henrique Queiroz Nunes; Marcos Vinícios Batista Nicolino; Luis Eduardo Almas Francisco; Ana Clara Bardasi Cotillo; às professoras Bárbara Daniela Guedes Rodrigues e Isabel Cristina Santana Kakuda; à diretora Lucinei Tavoni; ao colaborador Sr. Marcos Nicolino; aos estudantes participantes do Clube de Ciências TESLA e aos demais profissionais da escola pelo relevante trabalho desenvolvido.

Solicito também que esta Moção de Congratulações seja encaminhada a todos os membros desta escola envolvidos nestes projetos educacionais, aos membros da Associação de Pais e Mestres (APM) e do Grêmio Estudantil Prisma, à Ministra de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação, à direção da Finep – Financiadora de Estudos e Projetos, ao Secretário Estadual da Educação, à Dirigente Regional de Ensino, Débora Blanco, e ao Conselho Municipal de Educação.

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