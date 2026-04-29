Câmara homenageia Escola Sebastião por Medalha de Ouro conquistada no Camboja

A comitiva da Escola Sebastião no Camboja defendo o projeto de inovação do biodigestor caseiro, desenvolvido pelos alunos do Clube de Ciências da escola - Crédito: Reprodução

A Câmara Municipal de São Carlos aprovou, por unanimidade, na sessão desta terça-feira, 28 de abril, uma nova Moção de Congratulação a toda a comunidade da Escola Estadual Professor Sebastião de Oliveira Rocha pela conquista da medalha de ouro no International Creativity and Innovation Award (ICIA) 2026 – Global Round, no Camboja, na última semana.

O documento destaca os alunos participantes do projeto: Arthur Yago da Silva Sgobi; Miguel Gonçalves Villani; Enzo Emanuel Botega Xavier; Brian Costa Viana; Beatriz Milene Mascio; Murilo Zapparolli Ferreira; Felipe Savazi Soares; Beatriz Soares dos Santos; Gabriel Henrique Queiroz Nunes; Marcos Vinícios Batista Nicolino; Luis Eduardo Almas Francisco e Ana Clara Bardasi Cotillo.

A Moção também cita nominalmente as professoras Bárbara Daniela Guedes Rodrigues e Isabel Cristina Santana Kakuda, a diretora Lucinei Tavoni, o colaborador Sr. Marcos Nicolino, os estudantes participantes do Clube de Ciências TESLA e os demais profissionais da escola pelo relevante trabalho desenvolvido.

A Moção de Congratulação será também encaminhada a todos os membros da escola envolvidos nestes projetos educacionais, aos membros da Associação de Pais e Mestres (APM) e do Grêmio Estudantil Prisma, à Ministra de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação, à direção da Finep – Financiadora de Estudos e Projetos, ao Secretário Estadual da Educação, à Dirigente Regional de Ensino, Débora Blanco, e ao Conselho Municipal de Educação.

Sr. Presidente,

Senhoras Vereadoras,

Senhores Vereadores:

MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO

Manifesta congratulações à comunidade da Escola Estadual Professor Sebastião de Oliveira Rocha pelo recebimento da medalha de ouro no International Creativity and Innovation Award (ICIA) 2026 – Global Round, evento internacional que reuniu projetos educacionais inovadores.

Considerando que a Escola Estadual Professor Sebastião de Oliveira Rocha, localizada no município de São Carlos, participou do International Creativity and Innovation Award (ICIA) 2026 – Global Round, evento que reuniu projetos educacionais inovadores de diversos países, ocorrido nos dias 24, 25 e 26 de abril último, na cidade de Phnom Penh, no Camboja;

Considerando que, durante a competição, a equipe da escola alcançou a mais alta honraria — a medalha de ouro — demonstrando excelência, criatividade e impacto social do projeto apresentado;

Considerando que o projeto vencedor propõe soluções sustentáveis e tecnologias acessíveis, por meio da construção de biodigestores caseiros capazes de transformar resíduos orgânicos em biogás e biofertilizante, contribuindo para a geração de energia alternativa e preservação ambiental;

Considerando que os estudantes já participam da implantação prática dessas tecnologias em comunidades da região, como no Assentamento Nova São Carlos, fortalecendo a relação entre ciência, educação e compromisso social;

Considerando que o projeto é coordenado pelas professoras Bárbara Daniela Guedes Rodrigues e Isabel Cristina Santana Kakuda, com o apoio da diretora Lucinei Tavoni e parceria de Marcos Nicolino, sendo realizado por alunos do 6º ano do ensino fundamental e do ensino médio, por meio do Clube de Ciências TESLA – Reaproveitamento de matéria orgânica para produção de biogás e biofertilizante;

Considerando que a iniciativa já recebeu importantes reconhecimentos nacionais e internacionais, incluindo o título de campeão nacional do programa Solve for Tomorrow, em 2021, participação em congressos internacionais de aprendizagem solidária em Buenos Aires e Montevidéu, apresentação de projeto científico na COP28, em Dubai, e agora a medalha de ouro no ICIA 2026;

Considerando que a conquista da medalha de ouro representa não apenas um prêmio, mas a superação de desafios, a resposta à descrença e a prova de que a educação pública brasileira tem qualidade, inteligência, criatividade e potencial transformador;

Considerando que a Escola Estadual Professor Sebastião de Oliveira Rocha atende atualmente cerca de 700 estudantes no modelo de ensino integral, desenvolvendo um trabalho pedagógico comprometido com a formação cidadã, a inovação científica e o fortalecimento da educação pública;

Considerando que merece destaque a efetiva colaboração do Sr. Marcos Marcolino e da Finep – Financiadora de Estudos e Projetos, empresa pública brasileira vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, que reconheceram a envergadura do projeto desenvolvido pelos alunos e patrocinaram grande parte das despesas envolvidas na efetiva participação da comunidade neste evento;

Considerando que esta vitória enche de orgulho toda a cidade de São Carlos, o estado de São Paulo e o Brasil, servindo como exemplo de que, quando oportunidades encontram dedicação, os resultados podem ser extraordinários; é que:

Submeto ao Plenário esta Moção de Congratulações a toda a comunidade da Escola Estadual Professor Sebastião de Oliveira Rocha pela conquista da medalha de ouro no International Creativity and Innovation Award (ICIA) 2026 – Global Round, particularmente aos alunos participantes do projeto: Arthur Yago da Silva Sgobi; Miguel Gonçalves Villani; Enzo Emanuel Botega Xavier; Brian Costa Viana; Beatriz Milene Mascio; Murilo Zapparolli Ferreira; Felipe Savazi Soares; Beatriz Soares dos Santos; Gabriel Henrique Queiroz Nunes; Marcos Vinícios Batista Nicolino; Luis Eduardo Almas Francisco; Ana Clara Bardasi Cotillo; às professoras Bárbara Daniela Guedes Rodrigues e Isabel Cristina Santana Kakuda; à diretora Lucinei Tavoni; ao colaborador Sr. Marcos Nicolino; aos estudantes participantes do Clube de Ciências TESLA e aos demais profissionais da escola pelo relevante trabalho desenvolvido.

Solicito também que esta Moção de Congratulações seja encaminhada a todos os membros desta escola envolvidos nestes projetos educacionais, aos membros da Associação de Pais e Mestres (APM) e do Grêmio Estudantil Prisma, à Ministra de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação, à direção da Finep – Financiadora de Estudos e Projetos, ao Secretário Estadual da Educação, à Dirigente Regional de Ensino, Débora Blanco, e ao Conselho Municipal de Educação.

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