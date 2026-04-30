Mega Bazar da Padroeira retorna em edição de inverno em São Carlos

Mega Bazar da Padroeira - Crédito: divulgação

A Paróquia Nossa Senhora de Fátima realiza, nos dias 1º e 2 de maio, mais uma edição do tradicional Mega Bazar da Padroeira, desta vez com foco especial no inverno. O evento reúne uma ampla variedade de produtos, incluindo roupas para todas as idades, acessórios, calçados e outros itens selecionados, com qualidade de outlet e preços acessíveis.

Consolidado no calendário da comunidade, o bazar é reconhecido como uma oportunidade de consumo consciente e econômico. Além de renovar o guarda-roupa com bons preços, os visitantes também contribuem diretamente com uma causa maior. “Mais do que um bazar, este é um gesto concreto de solidariedade e fé. Cada peça adquirida aqui ajuda a sustentar nossas ações de evangelização e o trabalho pastoral da paróquia”, destaca o pároco Padre Jonas Rafael. Toda a arrecadação será destinada às obras de evangelização da paróquia, reforçando o caráter social e comunitário da iniciativa.

A organização orienta que os interessados cheguem cedo para aproveitar a maior variedade de produtos disponíveis.

Serviço:

Datas: 1º e 2 de maio

Local: Rua Dona Maria Jacinta, 40 – São Carlos

Informações: (16) 3364-6013 (WhatsApp) O evento é aberto ao público

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