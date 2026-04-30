Mais de 13 mil passageiros passarão pelo Terminal Rodoviário

Entre chegadas e partidas, o Terminal Rodoviário Paulo Egídio Martins, de São Carlos, estima recepcionar mais de 13 mil passageiros entre os dias 30/04 (quinta-feira) e 04/05 (segunda-feira).

Os períodos mais movimentados para embarque têm previsão de 5 mil pessoas deixando São Carlos de ônibus entre os dias 30 de abril e 1º de maio.

Portanto, evite embarques na quinta-feira (30), entre 20h e 23h, e na sexta-feira (1º), entre 8h e 12h.

Cidades mais procuradas: litoral sul de São Paulo, Campinas, Ribeirão Preto, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Campo Grande, Brasília e São José do Rio Preto.

Carros extras: entre os dias 30 de abril e 04 de maio, serão disponibilizados 30 veículos extras. Caso haja necessidade, mais ônibus poderão ser acrescentados.

Com a proximidade do feriado do Dia do Trabalhador, o Terminal Rodoviário de São Carlos recebe operação especial para atender os passageiros que dão preferência às viagens rodoviárias. A Plataforma 15 Terminais Rodoviários, responsável pela gestão, coloca em prática ações diferenciadas que visam atender passageiros e usuários com qualidade.

O quadro de funcionários nas áreas de operação, limpeza, segurança e manutenção recebe reforço de acordo com a demanda. A programação dos ônibus também sofre modificações para que o terminal consiga atender ao aumento da movimentação com os carros extras.

A operação especial também é estendida aos parceiros que atuam dentro do terminal, como empresas de ônibus, pontos de alimentação, lojistas e demais serviços.

DICAS IMPORTANTES:

Compra com antecedência: pela grande procura, é importante que o passageiro compre as passagens de ida e volta com antecedência. Dependendo do destino, a aquisição pode ser feita pelo site das empresas ou diretamente com a viação escolhida;

Documentação para viagem: é essencial que todos os passageiros, inclusive crianças, apresentem documento de identificação original com foto;

Embarque de crianças e adolescentes: a partir dos 16 anos de idade, o passageiro pode viajar desacompanhado. Já crianças menores de 16 anos precisam de autorização para viajar. Mais informações: www.tjsp.jus.br, em Informações / Autorização de Viagem para Crianças e Adolescentes;

Bagagens: são permitidos até 30 kg no bagageiro e até 5 kg de bagagem de mão, desde que não interfira no conforto dos passageiros dentro do ônibus. A identificação das bagagens com etiqueta contendo nome completo e telefone facilita em casos de perda ou esquecimento;

Horário de chegada ao terminal: é importante que o passageiro chegue ao terminal pelo menos uma hora antes do horário marcado na passagem;

Remarcação de passagens: em casos de desistência ou impossibilidade de viajar, a remarcação e o reembolso da passagem podem ser feitos com até 3 horas de antecedência, diretamente com a empresa de ônibus;

Atendimento: todos os profissionais estão devidamente uniformizados e permanecem em ronda ou no balcão de informações, estando aptos a prestar o atendimento necessário aos viajantes.

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