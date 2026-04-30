Empresária são-carlense é homenageada em tripla comemoração da comunidade portuguesa em São Paulo

A “Comunidade Gebelinense de São Paulo” recebeu no dia 26 deste mês a tripla comemoração da comunidade portuguesa radicada no Estado de São Paulo, relativamente à “Revolução dos Cravos – 25 de abril”, “Dia da Comunidade Luso-Brasileira – 22 de abril” e “Descoberta do Brasil – 22 de abril”, efemérides organizadas pelo Conselho da Comunidade Luso-Brasileira do Estado de São Paulo (CCLB), sob proposta do Vereador da Câmara Municipal de São Paulo, Marcelo Messias, que desde há vários anos tem se assumido como patrono dessas comemorações.

Coube ao Presidente do CCLB, Sr. Antero Pereira, presidir às comemorações, tendo a mesa de honra sido composta pelas seguintes autoridades:

Maria Aurora de Sá Pereira - Primeira Dama do CCLB; Marcelo Stori Guerra – Vice-presidente do CCLB; Roberto Alves de Lucena (ex-Secretário de Turismo e Viagens do Estado de SP) - Orador convidado; Gabriel Torres – Assessor do prefeito de são Paulo, Ricardo Nunes; Leandro Silva Teixeira Duarte – Presidente da Diretoria Executiva da Associação Portuguesa de Desportos; Oscar Ferrão – Presidente da Provedoria da Comunidade Portuguesa de São Paulo; Ernesto de Lemos – Diretor da Casa de Portugal de São Paulo; Mauricio Simões Precioso – Chefe de Gabinete do vereador da Câmara Municipal de São Paulo, Marcelo Messias; Embaixador Antonio Pedro Rodrigues da Silva – Cônsul Geral de Portugal em São Paulo.

Dentro destas comemorações foram homenageadas diversas personalidades luso-brasileiras, dentre elas a empresária são-carlense Mirian de Cássia Barbosa Silva, indicada pelo “Fórum Brasil / Portugal – São Carlos” para receber essa honraria.

A homenageada é professora, empresária e empreendedora na área de educação, com descendência portuguesa. Fundadora, na cidade de São Carlos, da empresa “Educar – Inovação Tecnológica Ltda”, lidera desde há vários anos, entre outros projetos, a construção de milhares de “kits” junto da Universidade de São Paulo para democratizar o ensino de ciências no Brasil, transformando a curiosidade científica em ferramentas práticas para milhares de jovens. Ela é membro do “Fórum Brasil/Portugal – São Carlos”

Após receber o “Diploma de Honra ao Mérito”, Mirian Barbosa Silva comentou: “Hoje vivi um momento que ficará guardado eternamente na memória da nossa linhagem. Em um almoço repleto de danças típicas, de sons maravilhosos e de aromas e sabores inconfundíveis, e do calor da nossa comunidade luso-brasileira, tive a honra de receber o título de Honra ao Mérito, concedido pela Câmara Municipal de São Paulo e pelo Conselho da Comunidade Luso-Brasileira do Estado de São Paulo (CCLB).

Ao segurar esta homenagem não vejo apenas um papel. Vejo cada kit didático que desenvolvemos na Universidade de São Paulo e em cada projeto da EDUCAR, ao lado de um dos maiores cientistas do Brasil - Prof. Dr. Vanderlei Salvador Bagnato. Para mim, essa ciência é a extensão moderna daquela serra que meu bisavô manejou com tanta dignidade ao dar milhares de formas à madeira.

Agradeço profundamente ao Conselho da Comunidade Luso-Brasileira do Estado de São Paulo, na pessoa de seu presidente, Sr. Antero Pereira, ao Senhor Cônsul de Portugal em São Paulo, Embaixador Dr. António Pedro Rodrigues da Silva, ao Vereador da Câmara Municipal de São Paulo, Dr. Marcelo Messias, e ao “Fórum Brasil / Portugal – São Carlos”, na pessoa do seu presidente, Sr. Rui Sintra. A presença de Rui Sintra e de sua esposa, Maria Zilda Lima, junto com a minha mamãe, Dulce Barbosa, fecha um ciclo secular que começou em Chaves (Portugal) e floresce hoje em São Carlos e São Paulo.

Esta honra é o meu "muito obrigada" aos que vieram antes de mim e um mapa para os que virão depois.

Que possamos sempre honrar nossas raízes para que nossos frutos alcancem o mundo.

Muito obrigada a todos”

Além de Mirian Barbosa Silva, foram homenageadas as seguintes personalidades: Ana Cristina Mendonça Contreiras, que foi candidata a deputada à Assembleia da República de Portugal e, mais recentemente, mandatária no Brasil de António José Seguro, atual Presidente da República Portuguesa; António Pedro Rodrigues da Silva, Cônsul-Geral no Consulado Geral de Portugal em São Paulo; Carlos Eduardo Miranda, atual Presidente do Esporte Clube Recreativo Lusitano; Gustavo Fernandes Pereira, diretor Jurídico e Compliance e membro do Comitê de Conduta do Hospital Alemão Oswaldo Cruz; João Manuel Vieira de Carvalho, diretor e secretário do Conselho da Comunidade Luso-Brasileira. José de Souza Lima, da Associação Portuguesa de Desportos, e Leandro Silva Teixeira Duarte, Presidente da Diretoria Executiva da Associação Portuguesa de Desportos, com mandato até 31/12/2028.

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