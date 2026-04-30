Infestação de escorpiões preocupa moradores do Planalto Verde

Escorpião - Crédito: divulgação

Moradores do bairro Planalto Verde estão denunciando uma situação preocupante que vem se arrastando há anos e que, segundo relatos, tem colocado em risco a segurança e a saúde de quem vive na região.

De acordo com uma moradora, o local em frente à sua residência está tomado pelo mato alto O espaço, que inicialmente seria um bosque, acabou se transformando em um verdadeiro matagal.

A falta de conservação tem favorecido a presença constante de animais peçonhentos. “Todo mês entra escorpião e aranha dentro de casa. Já entrou até cobra. Semana passada encontraram outra bem em frente à minha casa. Teve uma que quase passou em cima do pé de uma menina”, relatou.

Além dos riscos com os animais, a moradora também aponta problemas de mobilidade urbana. Sem calçada e com o mato avançando sobre a via, pedestres são obrigados a caminhar pela rua, disputando espaço com os veículos. “Os carros quase passam em cima da gente, porque não tem calçada e o mato tomou conta de tudo”, afirmou.

Ainda segundo os moradores, a quantidade de animais que aparece nas residências é grande e inclui, além de escorpiões e cobras, aranhas, sapos e outros bichos. “Isso que a gente vê não é nem a metade do que entra dentro de casa”, disse.

Eles pedem providências para a limpeza do local, controle de pragas e melhoria na infraestrutura, garantindo mais segurança e qualidade de vida para os moradores do bairro.

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