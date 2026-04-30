Recadastramento habitacional em São Carlos supera expectativa e chega a quase 10 mil atendimentos

A Prefeitura de São Carlos encerra nesta quinta-feira (30/04) o prazo para o recadastramento do programa Minha Casa, Minha Vida – Faixa 1 (FAR), destinado às unidades do Residencial Santa Felícia II. Até esta quarta-feira (29/04), já haviam sido registrados 9.800 atendimentos, número que supera a expectativa inicial da administração municipal.

Inicialmente, foram distribuídas 4.800 senhas nos dias 22 e 23 de abril. No entanto, diante da alta procura, a Secretaria Municipal de Habitação Social e Regularização Fundiária ampliou o atendimento com a emissão de novas senhas para contemplar a demanda.

De acordo com o secretário da pasta, Rodson Magno, a previsão é alcançar cerca de 10 mil recadastramentos. Segundo ele, a média diária tem sido de aproximadamente 600 atendimentos. O secretário destacou ainda que, apesar da maior concentração de público nos últimos dias, medidas foram adotadas para garantir que todos os interessados fossem atendidos.

O recadastramento está sendo realizado na Fundação Pró-Memória, localizada na Estação Ferroviária, com atendimento das 9h às 19h. A estrutura conta com 30 profissionais, além do apoio de 10 atiradores do Tiro de Guerra, responsáveis pela organização do fluxo de pessoas.

Além da opção presencial, os interessados também podem realizar o recadastramento de forma online até o fim do prazo, por meio do sistema HABISOFT, disponível no site oficial da Prefeitura.

Para participar, é necessário atender a critérios como residir no município há mais de três anos, não possuir imóvel em nome próprio, não ter sido beneficiado por programas habitacionais nos últimos dez anos, manter o Cadastro Único atualizado e ter renda familiar bruta de até R$ 3.200.

No atendimento presencial, é obrigatória a apresentação dos documentos originais de todos os membros da família, incluindo RG, CPF, comprovante de residência, carteira de trabalho digital, certidão de nascimento ou casamento, folha resumo do Cadastro Único e comprovantes de renda.

A Prefeitura ressalta que o recadastramento atende a exigências da Caixa Econômica Federal e do Ministério das Cidades, em função de atualizações recentes no programa. Entre os grupos prioritários estão mães solo, famílias com pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), microcefalia, idosos e cidadãos em situação de vulnerabilidade social.

O processo é realizado por autodeclaração, sendo de responsabilidade do candidato a veracidade das informações. Após essa etapa, os dados serão encaminhados à Caixa Econômica Federal, responsável pela seleção final.

Ao término do processo, 260 candidatos serão classificados para disputar as 200 unidades habitacionais disponíveis, sendo 60 deles mantidos como suplentes.

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