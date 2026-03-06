UFSCar abre credenciamento para pacientes simulados na Unidade de Simulação em Saúde

Atuação de paciente simulado em atividade da USS (Foto: Acervo USS-UFSCar) -

A Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) está com período aberto para credenciamento de pacientes simulados da Unidade de Simulação em Saúde (USS), no campus de São Carlos. A oportunidade é destinada a pessoas com 18 anos ou mais, com ou sem experiência prévia em simulações na área da saúde, desde que tenham disponibilidade para atuar conforme as demandas da unidade.

Para participar, é necessário realizar cadastro prévio no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (Sicaf), do Governo Federal, disponível no site oficial de compras públicas. O credenciamento é gratuito.

A USS funciona como um laboratório didático de apoio educacional, utilizando o Ensino Baseado em Simulação (EBS) como estratégia ativa de aprendizagem. A proposta é contribuir para o desenvolvimento de competências na formação e capacitação de profissionais da saúde.

As pessoas credenciadas irão atuar em cenários simulados voltados aos cursos de graduação, pós-graduação — incluindo mestrado, doutorado e pós-doutorado — além dos Programas de Residência em Saúde da UFSCar. A atuação como paciente simulado é remunerada no valor de R$ 46,13 por hora, conforme os perfis e as demandas estabelecidas pela unidade.

O prazo para credenciamento segue até o dia 30 de novembro deste ano. Os profissionais cadastrados poderão ser recrutados até essa data, e o período de vigência do contrato poderá ser prorrogado a critério da Administração.

Todas as informações detalhadas estão disponíveis no edital publicado pela universidade. Dúvidas podem ser encaminhadas para o e-mail uss@ufscar.br.

