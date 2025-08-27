Três empresas de São Carlos são finalistas do Prêmio Finep de Inovação 2025

Nanox Tecnologia é uma das vencedoras - Crédito: reprodução

São Carlos está celebrando a presença de três empresas locais – Xmobots Aeroespacial e Defesa Ltda., Braincare Desenvolvimento e Inovação Tecnológica S.A. e Nanox Tecnologia – como finalistas do Prêmio Finep de Inovação 2025 – Região Sudeste, uma das mais importantes premiações do país voltadas à ciência, tecnologia e inovação. As finalistas representam diferentes setores estratégicos e comprovam a diversidade e a excelência das inovações.

O diretor da Fundação ParqTec, professor Sylvio Goulart Rosa Júnior, afirma que a presença dessas três empresas nas finais do prêmio consolida a força de São Carlos como grande parque tecnológico brasileiro.

“Que outra cidade de porte médio tem três empresas finalistas deste prêmio? Somando conhecimento à produção, temos um modelo de sucesso que atrai e fixa pessoas altamente qualificadas no município. Isso se traduz em inovação, geração de empregos e impostos. Temos um potencial que nenhuma outra cidade possui no Brasil. A riqueza está saindo da cabeça das pessoas. E a cidade segue sua trajetória desde o Conde do Pinhal. É uma cidade de empreendedores. Antes eram os cafeicultores, depois os empresários do setor industrial metal-mecânico e agora temos as empresas de alta tecnologia, a indústria sem chaminé. São empresas de padrão mundial.”

Ele lembra que “a Nanox nasceu na UFSCar, foi incubada no ParqTec e hoje tem filial nos Estados Unidos. A Braincare, criada pelo professor Sérgio Mascarenhas, produz um material que afere a pressão intracraniana sem processo invasivo, sem perfuração do crânio. É usada em medicina e também nos esportes. Trata-se de uma tecnologia inédita no mundo, com patente fora do Brasil”.

Segundo ele, a Xmobots veio da capital paulista e hoje é a sexta maior produtora de drones do planeta. “Ela fabrica drones para uso militar e também civil, como na agricultura, topografia e engenharia civil. A Embraer é uma das sócias da empresa. É uma companhia de grande prestígio que está instalada em São Carlos”, destaca o diretor do ParqTec.

A premiação, organizada pela Finep – vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação –, tem como objetivo reconhecer e incentivar as melhores iniciativas de inovação em todo o Brasil.

CATEGORIA – Cadeias Agroindustriais Sustentáveis

Nanox Tecnologia – Design de embalagens funcionais para redução da contaminação dos alimentos.

CATEGORIA – Infraestrutura, Saneamento, Moradia e Mobilidade Sustentáveis

Xmobots Aeroespacial e Defesa Ltda. – Programa FW1000 – Uma nova fronteira da autonomia aplicada à mobilidade urbana: desenvolver uma solução integral de mobilidade aérea capaz de transportar cargas e passageiros de forma totalmente autônoma. O programa contempla a criação da aeronave não tripulada (ANT), da central de supervisão (RPC) e do sistema de gerenciamento automatizado de tráfego aéreo (UTM), viabilizando o conceito RAAS (Robot-as-a-Service).

CATEGORIA – Deep Tech

Braincare Desenvolvimento e Inovação Tecnológica S.A. – Avaliação e aprimoramento da efetividade do monitoramento não invasivo da pressão intracraniana para triagem em emergências neurológicas no SUS.

