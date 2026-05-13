SAAE realiza treinamento de trabalho em altura para reforçar segurança dos servidores

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE) promoveu, na terça-feira (12), o treinamento “Trabalho em Altura – NR-35”, voltado à capacitação e segurança dos servidores da autarquia. A atividade foi realizada no auditório da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Monjolinho, localizada na Estrada Vicinal Cônego Washington José Pêra, e ministrada por Marcelo Alves da Silva Fontes, chefe do Setor de Serviços Especializados em Segurança e Medicina do Trabalho (SSESMT).

A capacitação integra as ações contínuas do SAAE voltadas à prevenção de acidentes e ao cumprimento das normas de segurança do trabalho. A Norma Regulamentadora nº 35 (NR-35) estabelece os requisitos mínimos e as medidas de proteção para atividades realizadas em altura, considerando como trabalho em altura toda atividade executada acima de dois metros do nível inferior, onde exista risco de queda.

Durante o treinamento, os participantes receberam orientações sobre planejamento, organização e execução segura das atividades. Também foram abordados temas como análise de risco, permissão de trabalho, uso correto de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), sistemas de proteção coletiva, inspeção e conservação dos equipamentos, procedimentos preventivos, condições impeditivas, além de noções técnicas de resgate e primeiros socorros em situações de emergência.

Segundo Marcelo Alves da Silva Fontes, do SSESMT, a capacitação é obrigatória para os profissionais que executam esse tipo de atividade e representa uma importante ferramenta de prevenção.

“O objetivo do treinamento é capacitar os servidores para a realização de atividades em altura de forma segura e dentro das normas estabelecidas. A NR-35 é uma capacitação obrigatória para todos os trabalhadores que executam esse tipo de atividade. O SAAE promove constantemente treinamentos voltados aos servidores de diversos setores da autarquia, garantindo o cumprimento das exigências legais do Ministério do Trabalho e reforçando a importância da segurança e da prevenção de acidentes no ambiente de trabalho”, destacou.

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