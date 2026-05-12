Construtora Pacaembu anuncia R$ 86 mi para construção de 368 casas

Crédito: Divulgação

Um investimento de R$ 86 milhões para a construção de 368 casas populares no Jardim Reserva São Carlos, na região do Bairro Samambaia, com a geração de 1.100 empregos diretos e indiretos para a construção civil. Este combo de boas notícias foi anunciado no início da tarde desta terça-feira, 12 de maio, pela Pacaembu Construtora.

A empreiteira oficializou seu retorno a São Carlos com este lançamento. O empreendimento imobiliário é fruto de parceria com o Governo Federal, por meio do programa Minha Casa, Minha Vida, Caixa Econômica Federal e Prefeitura de São Carlos, que fez a doação da área de terra.

O projeto marca o segundo investimento da construtora na cidade, após a entrega do bairro Vida Nova São Carlos, em 2021, com 500 unidades. As novas moradias serão destinadas a famílias com renda a partir de R$ 3.200,00, com possibilidade de subsídio de até R$ 55 mil pelo programa habitacional. O financiamento poderá ser feito em até 420 meses pela Caixa, e a entrada parcelada em até 60 vezes.

Fred Escobar, diretor de negócios da Pacaembu, destaca que o lançamento garantirá moradia de qualidade. “O retorno da Pacaembu a São Carlos acontece depois de um longo período fora da cidade. Estamos trazendo 368 unidades com um produto diferente, focado na faixa 2 do Minha Casa, Minha Vida. É um residencial com loteamento fechado, lazer e segurança, em uma região nobre da cidade, a Região Norte, que é uma das que mais cresce”, ressalta.

Ele destacou ainda o esforço pessoal do prefeito Netto Donato (PP) para viabilizar o projeto. “Esse empreendimento demorou praticamente oito anos para sair do papel. São Carlos sempre nos acolheu bem e tem uma demanda reprimida. A nova administração municipal demonstrou vontade de apoiar, e isso nos motivou a retomar os esforços. Estamos falando de quase R$ 100 milhões em investimentos, com uma primeira fase de R$ 86 milhões e outras já previstas”.

O novo bairro será implantado em uma área de 363.757 m², com casas não geminadas em terrenos a partir de 160 m². As unidades terão duas tipologias: 45,61 m² (sem suíte) e 50,55 m² (com suíte), todas com dois dormitórios, sala, cozinha, banheiro, área de serviço coberta, quintal e espaço para veículo. O condomínio contará com infraestrutura completa e mais de 22,5 mil m² de áreas de lazer, além de 73 mil m² de áreas verdes.

O secretário de Habitação Social e Regularização Fundiária, Rodson Magno do Carmo, ressaltou a importância da parceria. “São mais de 7 mil famílias que precisam de uma habitação em São Carlos. Nem todas se enquadram nesse produto, mas estamos trabalhando para trazer também empreendimentos mais populares. As famílias com renda entre R$ 3.200 e R$ 4.000 poderão participar da compra dessas moradias, com até R$ 55 mil de subsídio do Governo Federal. A Prefeitura entra com o cadastramento e a disponibilização da lista de interessados”.

Rodson também antecipou novos investimentos. “A Pacaembu já deu entrada na Secretaria de Habitação para a construção de mais 300 moradias em loteamento vizinho. Em dois ou três meses, teremos mais anúncios. O déficit habitacional é muito alto e precisamos fomentar cada vez mais moradias na cidade”.

O prefeito Netto Donato também destacou a relevância da iniciativa. “A chegada de novos investimentos habitacionais para São Carlos, com a construção de 368 moradias por meio da parceria com a Pacaembu Construtora, integradas ao Minha Casa Minha Vida Faixa 2, representa um avanço importante. O Governo Federal concederá subsídios de até R$ 55 mil, ampliando o acesso da população à casa própria”.

Segundo o chefe do Executivo, a Prefeitura participa do processo por meio da disponibilização do cadastro imobiliário e do alinhamento junto ao programa habitacional. Ele ressaltou ainda a expectativa de ampliar o número de moradias entregues até o fim do mandato. “Já estão previstas outras 200 unidades habitacionais do Minha Casa Minha Vida, Faixa 1, na região do Grande Santa Felícia, reforçando nosso compromisso com a ampliação da oferta de moradias populares”.

Netto Donato enfatizou que a atração de investimentos exige planejamento e preparação da cidade. “Muitas conquistas demandam anos de articulação, mas São Carlos hoje está estruturada para receber novos empreendimentos, tanto no setor imobiliário quanto em obras financiadas pelos governos estadual e federal. Nossa estratégia para ampliar a arrecadação não passa pelo aumento de impostos, mas pela geração de novos investimentos e oportunidades econômicas”.

Sobre o novo empreendimento, o prefeito explicou que a expansão urbana ocorrerá na Região Norte, no sentido São Carlos–Ribeirão Preto, abaixo do Residencial Samambaia. “A iniciativa contará com contrapartidas da empresa voltadas à modernização do sistema viário e da infraestrutura de saneamento da região”, concluiu.

A superintendente de Rede da Caixa Econômica Federal, Daniele Ducci, explicou o papel da instituição. “A Caixa é o agente executor do programa Minha Casa Minha Vida e também o agente financeiro que faz o financiamento do empreendimento. Desde a concepção do projeto, passa pela análise da engenharia da Caixa, que orienta a construtora e o poder público, além de atender os clientes que vão adquirir o imóvel. Se a família tem renda de até R$ 3.200, pode receber um subsídio de até R$ 55 mil. Essa diferença é o que permite que muitas famílias realizem o sonho da casa própria. A Caixa faz todo esse intermédio para que os propósitos da construtora, do morador e da Prefeitura aconteçam e possamos transformar vidas”.

Leia Também