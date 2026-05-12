(16) 99963-6036
terça, 12 de maio de 2026
Cidade

Adolescentes da Fundação CASA vivenciam tarde de poesia e reflexão com o escritor Sérgio Vaz

12 Mai 2026 - 14h42Por Jéssica C.R.
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Adolescentes da Fundação CASA vivenciam tarde de poesia e reflexão com o escritor Sérgio Vaz -

Os adolescentes que cumprem medida socioeducativa no centro socioeducativo da Fundação CASA em São Carlos viveram uma tarde diferente no último dia 29 de abril. A unidade recebeu o poeta e escritor Sérgio Vaz, um dos principais nomes da literatura periférica no Brasil, para uma atividade marcada por poesia, diálogo e reflexões sobre futuro, escolhas e responsabilidade social.

O encontro proporcionou aos jovens uma experiência de aproximação com a literatura periférica por meio de leitura de poemas, conversas sem formalidades e troca de experiências sobre projetos de vida. Antes da visita, os adolescentes já haviam estudado a obra do escritor durante as aulas de Português e Artes, realizando leituras e debates sobre seus textos.

Durante a atividade, os jovens declamaram poemas de Sérgio Vaz, apresentaram interpretações e ouviram do próprio autor comentários sobre suas obras, histórias de bastidores e reflexões sobre o poder transformador da palavra. Em um ambiente de conversa em roda, o escritor destacou a importância dos estudos, da valorização do potencial individual e da transformação das experiências vividas na periferia em força e inspiração.

A iniciativa surgiu por meio da articulação da professora de Artes Raianna Masson, da Escola Estadual Ludgero Braga, com apoio da coordenação pedagógica da unidade. Ao conhecer o interesse dos adolescentes por sua poesia e o trabalho socioeducativo desenvolvido no município, Sérgio Vaz aceitou participar da atividade de forma voluntária, reforçando seu compromisso com a democratização da literatura e o diálogo com a juventude periférica.

O presidente interino da Fundação CASA, Oswaldo Caetano Junior, destacou a importância da ação para o desenvolvimento dos adolescentes.

“Quando um escritor que vem da periferia senta para conversar olho no olho com os adolescentes, ele mostra que a página em branco pode ser um lugar de recomeço. A literatura passa a ser espelho e também janela: ajuda a revisitar a própria história com mais dignidade e, ao mesmo tempo, a enxergar possibilidades de futuro que antes nem apareciam”, afirmou.

Segundo o coordenador pedagógico do centro, Carlos Eduardo Mauricio, o comportamento e o envolvimento dos adolescentes demonstraram o impacto positivo da atividade.

“Os adolescentes participaram com respeito, atenção e perguntas muito maduras. Fiquei especialmente impressionado com o nível de curiosidade deles sobre o processo de criação e sobre a trajetória do Sérgio Vaz. Foi um momento de aprendizado, reconhecimento e valorização dos nossos jovens que certamente ficará na memória da unidade”, ressaltou.

Leia Também

Elson Longo lidera ranking 2026 da Research.com e é o principal cientista do Brasil em Química
Reconhecimento16h23 - 12 Mai 2026

Elson Longo lidera ranking 2026 da Research.com e é o principal cientista do Brasil em Química

Projeto Laureando promove bazar solidário na Praça do Embaré no dia 23 de maio
Cidade15h20 - 12 Mai 2026

Projeto Laureando promove bazar solidário na Praça do Embaré no dia 23 de maio

Avenida Paulista terá interdição parcial para obras da passarela sobre a linha férrea
Cidade07h48 - 12 Mai 2026

Avenida Paulista terá interdição parcial para obras da passarela sobre a linha férrea

Rua XV de Novembro será interditada para desmontagem de grua
Cidade07h47 - 12 Mai 2026

Rua XV de Novembro será interditada para desmontagem de grua

São Carlos registra a manhã mais fria do ano com 5,6°C
Cidade07h26 - 12 Mai 2026

São Carlos registra a manhã mais fria do ano com 5,6°C

Últimas Notícias