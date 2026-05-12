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terça, 12 de maio de 2026
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Rua XV de Novembro será interditada para desmontagem de grua

12 Mai 2026 - 07h47Por Jéssica C.R.
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Trânsito - Crédito: divulgaçãoTrânsito - Crédito: divulgação

A Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana informou que a Rua XV de Novembro será interditada nos dias 12 e 13 de maio, das 7h às 17h, no trecho entre as ruas Major Manoel Antonio de Mattos e Totó Leite, em São Carlos.

De acordo com a pasta, a interdição é necessária para a realização de uma operação com guindaste destinada à desmontagem e remoção da grua utilizada na obra do empreendimento “Vistas da XV”.

A Secretaria orienta os motoristas a evitarem a região interditada, sempre que possível, utilizando rotas alternativas para minimizar transtornos no trânsito durante os dois dias de operação.

Além disso, o órgão reforça a importância da atenção redobrada e do respeito à sinalização implantada no local, visando garantir a segurança de motoristas, pedestres e trabalhadores envolvidos na ação.

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