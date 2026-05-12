Centro Esportivo Multi Esporte celebra o Dia das Mães

Crédito: Divulgação

Em celebração ao Dia das Mães, o Centro Esportivo Multi Esporte (CEME) realizou atividades nos dois Centros da Juventude – Lauriberto José Reyes (Cidade Aracy) e Elaine Viviani (Jd. Monte Carlo).

Na tarde da última sexta-feira (08/05) realizou-se uma ação especial para cerca de 110 pessoas, entre alunas e familiares, integrantes das atividades desenvolvidas no Centro da Juventude Elaine Viviani.

A programação proporcionou uma tarde de acolhimento e cuidado, com serviços gratuitos de beleza e bem-estar, incluindo cortes de cabelo, designer de sobrancelhas, limpeza de pele e massagem nos pés. Estes serviços foram realizados por profissionais que se voluntariaram para a ação, inclusive disponibilizando gratuitamente equipamentos, utensílios e produtos cosméticos.

Pensando também nos cuidados em saúde, o CEME convidou a equipe da UBS Cruzeiro do Sul, que realizou aferição de pressão arterial, medição de glicemia, entre outros atendimentos e orientações preventivas, inclusive sobre os cuidados e calendários das campanhas realizadas pelas unidades de saúde.

Além de todas estas atividades, as participantes puderam desfrutar de um delicioso café da tarde colaborativo, com alimentos preparados e trazidos por elas e outros itens disponibilizados pelo CEME. Também houve um momento lúdico com o bingo recreativo, com brindes doados por pessoas da comunidade e empresas.

No Centro da Juventude Lauriberto José Reyes o protagonismo foi todo das crianças e adolescentes que participam das atividades do projeto.

Ao longo de toda esta semana os alunos participaram de atividades lúdicas e artísticas para a confecção artesanal dos cartões, com mensagens carinhosas para as mamães em suas famílias: mães, avós, tias, irmãs. Os profissionais do CEME também prepararam um cartão, homenagem de toda a equipe às mães da comunidade.

Mais do que uma comemoração, as iniciativas reforçaram a importância do cuidado, da autoestima, da participação ativa dos alunos e profissionais do CEME e do fortalecimento dos vínculos comunitários.

As ações do CEME realizadas nos Centros da Juventude Elaine Viviani e Lauriberto José Reyes são frutos da parceria com a Prefeitura Municipal de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal Especial de Infância e Juventude, um trabalho que transforma vidas.

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