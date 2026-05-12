Shopping São Carlos recebe ação educativa do Maio Amarelo com atividades interativas sobre segurança no trânsito

Shopping São Carlos - Crédito: Divulgação

O Shopping São Carlos recebe, nesta terça-feira (12), uma ação educativa integrada à campanha Maio Amarelo 2026, voltada à conscientização sobre a segurança no trânsito. A programação acontece das 14h às 16h, próximo à Cobasi, e contará com atividades interativas, orientações educativas e experiências imersivas para públicos de diferentes idades.

A ação reúne quatro estandes organizados pela Prefeitura de São Carlos, SENAT, Ecovias e Rumo, abordando temas relacionados à mobilidade urbana, segurança nas rodovias e conscientização sobre os riscos no trânsito. A iniciativa integra a campanha “PARE: Sua Vida não tem Retorno!”, que busca estimular atitudes mais seguras e responsáveis no dia a dia.

No espaço da Prefeitura de São Carlos, o foco será a campanha Maio Amarelo e a redução de acidentes no trânsito, com distribuição de materiais informativos e atividades voltadas às crianças, incluindo desenhos educativos. Já o SENAT realizará ações de conscientização e distribuição de brindes ao público.

A Ecovias levará ao empreendimento um tapete interativo e óculos de simulação de embriaguez e sono, permitindo que os participantes experimentem, de forma segura, situações que demonstram os impactos da falta de atenção e do consumo de álcool na direção. A Rumo também participa da ação com tatames interativos e atividades relacionadas à segurança ferroviária.

De acordo com dados da Prefeitura de São Carlos, com base no Infosiga, o município registrou uma redução de aproximadamente 25% no número de mortes no trânsito entre 2023 e 2025, passando de 35 óbitos para 26 no período. Apesar da queda, os dados ainda revelam um cenário de atenção: nos últimos dez anos, a média anual de mortes foi de 29,6 casos, com maior concentração entre pessoas de 20 a 44 anos, faixa que representa mais da metade das vítimas fatais.

O levantamento também aponta que os homens representam 83% dos óbitos registrados, enquanto motociclistas e passageiros de motos respondem por 33% dos casos. Os finais de semana seguem como os períodos mais críticos, concentrando o maior número de ocorrências.

Para o Shopping São Carlos, administrado pelo Grupo AD, a iniciativa amplia o compromisso do empreendimento como espaço para iniciativas de conscientização e impacto social. “Receber uma ação como essa amplia o diálogo com a comunidade sobre temas importantes do cotidiano. A proposta é utilizar o espaço do Shopping para promover informação, conscientização e experiências que contribuam para a segurança e o bem-estar da população”, afirma Fábio Maria, gerente geral do Shopping São Carlos.

Serviço Maio Amarelo 2026

Data: 12 de maio

Horário: das 14h às 16h

Local: Próximo à Cobasi – Shopping São Carlos

Entrada gratuita

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