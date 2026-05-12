São Carlos registra a manhã mais fria do ano com 5,6°C

Pedestre caminha durante manhã com muito frio em São Carlos - Crédito: Lourival Izaque

A cidade de São Carlos registrou a manhã mais fria do ano nesta terça-feira (12). De acordo com a estação meteorológica instalada na Universidade Federal de São Carlos, os termômetros marcaram 5,6°C às 6h da manhã, provocando sensação intensa de frio em diversos pontos da cidade.

A baixa temperatura é consequência da atuação de uma massa de ar frio sobre o estado de São Paulo, mantendo o tempo estável e sem previsão de chuva para os próximos dias.

Segundo o Instituto de Pesquisas Meteorológicas (IPMet), entre esta terça-feira (12) e quarta-feira (13), o céu permanece claro a parcialmente nublado em todo o estado paulista, sem ocorrência de chuva. As temperaturas continuam baixas, principalmente durante a noite e no início das manhãs, com gradual elevação a partir de quarta-feira.

Já na quinta-feira (14), o dia começa com céu claro a parcialmente nublado e sem chuva em todo o estado. No entanto, durante a tarde, uma área de instabilidade deve aumentar a nebulosidade no oeste paulista, com possibilidade de chuvas isoladas. As temperaturas seguem em elevação.

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