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terça, 12 de maio de 2026
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Avenida Paulista terá interdição parcial para obras da passarela sobre a linha férrea

12 Mai 2026 - 07h48Por Jéssica C.R.
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Imagem ilustrativa - Crédito: SCAImagem ilustrativa - Crédito: SCA

A Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana informou que a Avenida Paulista, na região do SESC, ficará interditada no trecho entre as ruas Antônio Perez e Pietro Manzini, entre os dias 12 e 16 de maio, das 7h às 18h.

Segundo a Secretaria, a interdição será necessária para a execução de serviços de infraestrutura urbana relacionados à obra da passarela de pedestres sobre a linha férrea, realizada pela empresa Rumo.

Entre os trabalhos programados estão a instalação de drenagem, execução de caixas de ligação e implantação de bocas de lobo. Para a realização das intervenções serão utilizados equipamentos de grande porte, como escavadeiras, caminhões e demais máquinas operacionais.

A Secretaria recomenda que os motoristas utilizem rotas alternativas e evitem trafegar pela via durante o período das obras, a fim de reduzir transtornos no trânsito da região.

Ainda de acordo com o comunicado, toda a sinalização necessária para orientar condutores e pedestres foi implantada e será mantida pela empresa responsável pela execução da obra.

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