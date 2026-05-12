Elson Longo lidera ranking 2026 da Research.com e é o principal cientista do Brasil em Química

A plataforma internacional Research.com divulgou a edição 2026 de seu ranking dos melhores cientistas do mundo, consolidando o professor Elson Longo como o principal acadêmico do Brasil na área de Química.

Diretor do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais (CDMF/CEPID/FAPESP) e Professor Emérito da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), Longo ocupa novamente a liderança nacional na 5ª edição do levantamento. O pesquisador alcançou um índice D de 115, com uma produção científica que soma 1.505 artigos publicados e 57.591 citações, evidenciando o impacto e a relevância internacional de sua trajetória.

O ranking da Research.com é elaborado com base em rigorosa análise de dados bibliométricos provenientes de bases reconhecidas, como OpenAlex e CrossRef, entre outras. As métricas consideram essencialmente o volume de publicações e o número de citações, indicadores amplamente utilizados para aferir a influência científica. Para a edição de 2026, os dados foram consolidados até 12 de janeiro.

Ao todo, o estudo analisou 166.880 cientistas em diferentes áreas do conhecimento, sendo 121.518 apenas no campo da Química. O Brasil aparece com 160 pesquisadores listados, ocupando a 17ª posição no ranking mundial, o que reforça a presença e a competitividade da ciência brasileira no cenário internacional.

Excelência científica e inovação

Com sede na Universidade Federal de São Carlos, o Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais (CDMF) é um dos Centros de Pesquisa, Inovação e Difusão (CEPID) apoiados pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP). O centro também conta com financiamento do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), por meio do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia dos Materiais em Nanotecnologia (INCTMN).

Sob a liderança do professor Elson Longo, o CDMF tem se destacado pela produção de conhecimento de alto impacto, formação de recursos humanos e desenvolvimento de tecnologias inovadoras, consolidando-se como referência internacional na área de materiais funcionais.

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