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terça, 12 de maio de 2026
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Projeto Laureando promove bazar solidário na Praça do Embaré no dia 23 de maio

12 Mai 2026 - 15h20Por Jéssica C.R.
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Imagem ilustrativa de Bazar - Crédito: SCAImagem ilustrativa de Bazar - Crédito: SCA

O Projeto Laureando realiza no próximo sábado, dia 23 de maio, mais uma edição do tradicional “Bazar Laureando”, que acontecerá na Praça do Embaré, das 14h às 18h, com diversas atrações para toda a família.

O evento contará com venda de peças adultas e infantis, roupas de inverno e verão, além de itens novos e seminovos com preços a partir de R$ 1,00.

Além das oportunidades de compras, o bazar também terá barracas de pastel, caldo de cana, bolos e doces para os visitantes aproveitarem durante a tarde.

Pensando na diversão das crianças, a organização preparou atrações gratuitas, como pipoca e cama elástica. 

De acordo com os organizadores, o evento vai além de um simples bazar, sendo uma ação solidária voltada para levar esperança às crianças em tratamento.

 

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