Fundo Social realiza drive tour para arrecadação de agasalhos nesta quinta-feira

O Fundo Social de Solidariedade de São Carlos promove na próxima quinta-feira, dia 14 de maio, das 9h às 17h, um drive tour especial para arrecadação de agasalhos, cobertores, edredons, calçados fechados e roupas de frio para bebês, jovens, adultos e idosos. A ação será realizada em frente à Fundação Pró-Memória.

A iniciativa integra a Campanha do Agasalho 2026, que começou no último dia 27 de abril e segue até 3 de julho, com diversos pontos de arrecadação espalhados pela cidade.

A campanha tem como objetivo arrecadar agasalhos, cobertores, meias, calçados e roupas de frio em bom estado, que serão destinados a famílias em situação de vulnerabilidade, moradores de rua, instituições de acolhimento e comunidades afetadas pelas baixas temperaturas.

De acordo com a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Herica Ricci Donato, este será o primeiro drive tour da Campanha do Agasalho 2026.

“A nossa intenção é estimular as doações facilitando a forma de entrega. Dessa maneira, a pessoa não precisa nem descer do carro, basta parar no recuo da via em frente à Fundação Pró-Memória que um servidor do Fundo Social já vai pegar as doações”, destacou.

Herica também ressaltou a importância da solidariedade durante o inverno. “O inverno é um período difícil para muitas famílias, especialmente para aquelas em situação de vulnerabilidade. Por isso, cada peça doada faz diferença. Um agasalho, um cobertor, uma roupa ou um sapato em bom estado pode significar conforto, dignidade e proteção contra o frio”, afirmou.

A diretora do Fundo Social de Solidariedade, Eucimara Pott Jorge, informou que a intenção é ampliar o sistema drive tour para a Praça do Mercado Municipal, na região central da cidade.

“O importante é que as peças estejam em condições de uso, limpas e em bom estado, podendo ser de qualquer tamanho. Conforme recebemos as doações, nossa equipe já faz a separação por tamanho e modelo. Na sequência, cada entidade recebe as peças de acordo com o perfil de atendimento. Quem procura o Fundo Social também recebe auxílio conforme a necessidade da família”, explicou.

Além do drive tour, as doações também podem ser entregues diretamente no Fundo Social de Solidariedade, no Paço Municipal, nas unidades do SAAE (Serviço Autônomo de Água e Esgoto) e no SIGA (Sistema Integrado de Gestão Administrativa).

Quem desejar se tornar um ponto de coleta pode entrar em contato pelo telefone (16) 3362-1014 ou comparecer à sede do Fundo Social, localizada na Rua Francisco Maricondi, nº 375, na Vila Marina. Em casos de grandes doações de roupas e cobertores, o Fundo Social disponibiliza transporte para recolhimento das peças.

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