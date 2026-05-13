Câmara Municipal comemora os 94 anos da ETEC Paulino Botelho

A homenagem à ETEC Paulinho Boteho: a chamada Escola Industrial foi fundamental para consolidar mão de obra de qualidade e pujança do setor fabril no município - Crédito: Fotos MILTINHO MARCHETTI

A Câmara Municipal realizou, na noite desta segunda-feira, 11 de maio, às 19h, na Sala das Sessões do Edifício Euclides da Cunha, uma sessão solene em comemoração aos 94 anos da "ETEC Paulino Botelho". A homenagem foi proposta pelo vereador Bruno Zanchetta (REPUBLICANOS).

A ETEC Paulino Botelho, conhecida como "Escola Industrial", é uma renomada escola técnica pública, mantida pelo governo estadual. Ela oferece Ensino Médio integrado e cursos técnicos (Administração, Mecatrônica, entre outros) em áreas com alta empregabilidade, possuindo laboratórios e biblioteca.

A diretora da ETEC, Dirlei Martins Franco, destaca que a escola industrial tem foco na educação profissional. "Focamos mais na qualificação para a geração de empregos. Estamos com 1.260 alunos e temos parcerias descentralizadas. Temos, no Cidade Aracy, a parceria com a Secretaria de Estado da Educação, promovendo cursos na Escola do Aracy. Temos lá duas turmas no curso técnico noturno. Temos foco também no ensino técnico noturno para o jovem que trabalha durante o dia e estuda à noite".

Presente ao evento, a deputada estadual Thainara Faria (PT) não poupou elogios à ETEC. "Tenho o maior carinho pela ETEC, pois fui aluna da ETEC em Araraquara. Infelizmente, a ETEC de São Carlos, com mais de 1.000 alunos, não tem sequer uma quadra coberta. Várias ETECs estão sofrendo com os poucos recursos que recebem. Eu tenho um grande carinho pelos diretores e professores das ETECs, que, pelo seu empenho, fazem a diferença na educação", comentou.

Também ex-aluno da ETEC Paulino Botelho, o vice-prefeito e secretário municipal de Educação, Roselei Françoso, destacou o papel da escola na consolidação de mão de obra de qualidade e com bons salários em empresas como Volkswagen, Tecumseh, Electrolux, LATAM e Honda. "Será que teríamos tantas empresas importantes sem um centro de formação importante como a ETEC?", questionou.

A sessão solene foi transmitida ao vivo pelo canal 20 da NET, pelo canal 49.3 da TV Aberta Digital, pela Rádio São Carlos FM 107.9, além das transmissões online via Facebook e canal do YouTube, por meio da página oficial da Câmara Municipal de São Carlos.

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