Maio Amarelo: Rumo leva ações de segurança a São Carlos e reforça atuação junto à população

Crédito: Divulgação

Como parte da campanha Maio Amarelo, a Rumo, maior operadora ferroviária de cargas do país, promove ao longo deste mês uma série de ações em São Carlos (SP) voltadas à segurança no trânsito e à convivência com a ferrovia.

A programação no município teve início com a participação da companhia no Seminário Municipal de Segurança Viária, realizado na sexta-feira (8/5), reforçando o compromisso com a promoção da segurança e o compartilhamento de boas práticas. Nesta terça-feira (12), a empresa realiza uma ação conjunta no Shopping São Carlos em parceria com outras instituições, com apresentação de vídeos educativos, distribuição de materiais informativos e realização de quiz interativo sobre segurança ferroviária.

Já no dia 15 de maio, a Rumo participa da ação “Maio Amarelo na Praça”, promovida em parceria com a Prefeitura e órgãos de trânsito do município, com atividades voltadas à conscientização de crianças, jovens e adultos. Encerrando a programação, no dia 22 de maio, a companhia integra a iniciativa “Motoca Segura”, voltada aos motociclistas, com distribuição de materiais educativos e orientações sobre segurança no trânsito e em áreas próximas à ferrovia.“A segurança está no centro das decisões da Rumo e orienta a forma como operamos e nos relacionamos com as cidades. Ao longo do Maio Amarelo, reforçamos esse compromisso com ações práticas que aproximam a companhia da população e ajudam a tornar o convívio com a ferrovia mais seguro no dia a dia”, afirma a Gerente de Responsabilidade Social da Rumo, Sílvia Azuma.

A companhia reforça que a convivência com a ferrovia exige atenção, responsabilidade e respeito à sinalização. A maioria dos acidentes ferroviários ocorre por desrespeito às regras básicas por parte de condutores de veículos e pedestres, apesar de a linha férrea possuir preferência de passagem, conforme o Código de Trânsito Brasileiro.

Como parte dessa atuação contínua, a Rumo mantém uma série de iniciativas permanentes voltadas à prevenção. Entre elas estão campanhas educativas presenciais e digitais, produção de vídeos de conscientização, inspeções em passagens em nível, análise de risco em áreas críticas e realização de simulados com órgãos de emergência, como Corpo de Bombeiros, SAMU e prefeituras.

Infraestrutura e relacionamento com a comunidade

A empresa também atua em parceria com municípios na implementação de melhorias estruturais, como viadutos, passarelas e vedação da faixa de domínio, iniciativas importantes para ampliar a segurança e reduzir riscos.

Em São Carlos, a companhia realizou intervenções recentes, como a alça rodoviária na Rua General Osório, entregue em 2025, e a passarela de pedestres na Rua Inajá com a Professora Francisca Sampaio, concluída em 2024. Também foi realizada a duplicação do viaduto ferroviário da Praça Itália, em 2022, além da vedação da faixa de domínio em trechos estratégicos do município.

Atualmente, seguem em andamento novas melhorias, entre elas a construção da passarela de pedestres na Avenida Paulista, com entrega prevista para 2026, além de estudos para viabilizar o viaduto rodoviário na Avenida Morumbi.

Paralelamente às ações educativas, a Rumo intensifica sua atuação junto às comunidades próximas à ferrovia, com mapeamento de áreas prioritárias, diagnóstico social e aproximação com moradores. A iniciativa busca ampliar o diálogo e levar informações sobre a operação ferroviária e orientações de segurança de forma mais acessível. “Acreditamos que a segurança se constrói com diálogo, informação e proximidade”, reforça a gerente Sílvia Azuma.

Com atuação em mais de 500 municípios brasileiros, a empresa desenvolve iniciativas contínuas de conscientização da população, prevenção de acidentes e promoção de uma convivência mais segura entre a ferrovia e o ambiente urbano.

Sobre a Rumo



A Rumo é a maior operadora de ferrovias de carga do país e oferece soluções logísticas eficientes, seguras e de baixo carbono para suportar o crescimento do agronegócio brasileiro. Cruzamos o Brasil de Norte a Sul, administramos cerca de 14 mil quilômetros de ferrovias nos estados do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Minas Gerais, Goiás e Tocantins.

A base de ativos é formada por 1.200 locomotivas e 33 mil vagões. São mais de 8 mil colaboradores em todo o Brasil, 10 terminais de transbordo ao longo da malha e 6 terminais nos principais portos brasileiros. Pelo terceiro ano consecutivo, permanecemos na posição de primeira e única empresa brasileira do setor de logística a compor as carteiras Global e de Mercados Emergentes do Dow Jones Best-in-Class (DJ BIC), além de compor o ISE B3, a principal referência no país em reconhecer companhias com as melhores práticas de sustentabilidade.

Leia Também