Semcomp Beta acontece neste sábado no ICMC da USP

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A cidade de São Carlos recebe neste sábado, 16 de maio, a Semcomp Beta, uma prévia da tradicional Semana Acadêmica de Computação (Semcomp), organizada por estudantes do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da Universidade de São Paulo.

O evento será realizado das 7h30 às 18 horas, no auditório Fernão Stella de Rodrigues Germano, localizado no bloco 6 do ICMC, e contará com uma programação diversificada voltada aos estudantes e entusiastas da área de tecnologia.

Durante todo o dia, os participantes poderão acompanhar palestras, minicurso, concursos, vitrine acadêmica, escape room e a tradicional game night. A proposta da Semcomp Beta é oferecer uma amostra do que será a edição oficial da Semcomp, programada para acontecer entre os dias 17 e 23 de outubro.

A participação na maior parte das atividades é gratuita e sem necessidade de inscrição prévia. Já para o coffee break, que ocorrerá das 16h às 16h40, será cobrada uma taxa entre R$ 6 e R$ 12. Os interessados devem realizar inscrição por meio do formulário disponível em ICMC USP.

Outra atividade que exige inscrição antecipada é o minicurso “Inteligência de Enxames Aplicada à Robótica”, ministrado pelo professor Eduardo do Valle Simões, das 14h às 18h. As inscrições podem ser feitas em formulário oficial.

A programação completa da Semcomp Beta está disponível no site oficial da Semcomp.

Realizada anualmente, a Semcomp reúne estudantes dos cursos de Ciência da Computação, Sistemas de Informação e Ciência de Dados do ICMC, promovendo palestras, minicursos, concursos, hackathon e atividades interativas. O objetivo é aproximar os universitários de grandes nomes da indústria e da pesquisa em tecnologia no Brasil.

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