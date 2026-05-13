Centro Esportivo Multi Esporte leva alunos para atividades na UFSCar

Crédito: SCA

O Centro Esportivo Multi Esporte (CEME) proporcionou mais uma importante experiência educacional e esportiva aos alunos do projeto social desenvolvido no Centro da Juventude Lauriberto José Reyes, localizado na região do bairro Cidade Aracy. A convite da Profa. Dra. Pamela Roberta Gomes Gonelli foi realizada uma atividade especial na UFSCar, envolvendo alunos do curso de Graduação em Educação Física e os alunos da atividade “Futebol” do projeto do CEME.

A visita ao campus universitário aconteceu no dia 08/05 e a ação teve como principal objetivo proporcionar atividades práticas, educativas e esportivas, mediadas pelos alunos da disciplina “Estudos Avançados em Futebol”, sob supervisão da professora Pamela. Durante o encontro, as crianças e adolescentes puderam participar de uma atividade dinâmica, de muito aprendizado, convivência e troca de conhecimentos.

O convite foi um desdobramento da atividade desenvolvida em 09/04 no C.J. Lauriberto Reyes, ocasião em que se realizou a prática de observação dos aspectos pedagógicos e a oportunidade de vê-los aplicados no cotidiano do ambiente de treino de futebol ofertado às crianças e adolescentes pelo CEME. Os alunos da UFSCar conheceram de perto os aspectos e fundamentos da iniciação ao esporte e a importância do futebol de base.

A UFSCar tem uma longa tradição de troca de saberes com a comunidade são-carlense, para além de acolhê-la em seus cursos. Vivências práticas com os graduandos, atividades de extensão universitária com intervenção na realidade social, disponibilidade de informação à comunidade – a exemplo da sua Biblioteca Comunitária –, atendimentos à população (como a USE, em saúde) e a interação com os projetos sociais desenvolvidos na cidade.

Portanto, projetos sociais como os desenvolvidos pelo CEME – cuja proposta pedagógica é embasada em metodologias esportivas e educativas com foco na infância e adolescência – devem dialogar cotidianamente com os conhecimentos produzidos e disponibilizados pela universidade, seja ela pública ou privada.

Na UFSCar, as crianças e adolescentes, alunos da atividade “Futebol”, tiveram a oportunidade de treinos supervisionados, com abordagem e análise técnicas, além de receberem feedback pedagógico dos graduandos e da professora Pamela.

Após as atividades, os participantes realizaram um tour pela UFSCar, conhecendo diversos espaços da instituição. O momento foi marcado por muito aprendizado, incentivo aos estudos e motivação para o futuro escolar e profissional dos alunos do CEME.

Leia Também