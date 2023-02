Tratorada deve receber milhares de pessoas no Santuário da Babilônia

O evento consta no calendário oficial do município - Crédito: Divulgação

O Santuário Diocesano da Babilônia iniciou os preparativos para a realização da sua tradicional tratorada, evento que ocorre nos dias 11 e 12 de março (sábado e domingo) e que receberá milhares de participantes do segmento e devotos de Nossa Senhora de Aparecida.

A novidade será a feira agrícola no dia 11, com exposição de tratores, implementos agrícolas, peças e acessórios, tudo isso disponível para visita, a partir das 13h.

No dia 12, às 9h30 acontece a concentração na frente do Santuário, onde haverá uma missa campal, posteriormente a procissão e bênção dos tratoristas, almoço, um pequeno leilão de peças, itens do seguimento e música ao vivo.

“Estamos mobilizando nossa comunidade e apoiadores para mais uma tratorada. Esse ano ampliada com a feira de exposição. Esperamos acolher bem, os produtores e suas máquinas, responsáveis pelo alimento na mesa dos brasileiros, assim como receberemos cada devoto e visitante com alegria! Será um evento de família e abençoado”, informou o reitor do Santuário padre Everton Luchesi.

A tratorada possui apoio dos produtores rurais da Babilônia, lojistas do setor, da Comissão Paixão Sertaneja e prefeitura municipal. O evento consta no calendário oficial do município através de lei do vereador Marquinho Amaral. Vale ressaltar que, para os tratoristas será estritamente proibido o tráfego de crianças na via e bebidas alcoólicas no trajeto.

Mais informações: Secretaria do Santuário da Babilônia (16 936181528)

