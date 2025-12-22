Torcedores do Corinthians comemoram conquista da Copa do Brasil na avenida São Carlos

Crédito: Lourival Izaque

A conquista do título da Copa do Brasil pelo Corinthians levou centenas de torcedores às ruas de São Carlos na noite deste domingo (21). Logo após o apito final da partida decisiva, corintianos se concentraram na avenida São Carlos para comemorar o tetracampeonato da equipe paulista, com buzinaços, bandeiras, camisetas e muita festa.

O Corinthians confirmou o título ao vencer o Vasco por 2 a 1 no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, no segundo jogo da final. No confronto de ida, disputado na última quarta-feira (17), na Neo Química Arena, em Itaquera, as equipes haviam empatado em 0 a 0.

Em São Carlos, a principal avenida da cidade ficou tomada por torcedores em clima de celebração. A movimentação chamou a atenção de motoristas e pedestres, mas não houve registro de ocorrências graves. A Polícia Militar acompanhou a comemoração para garantir a segurança e a fluidez do trânsito.

Com o resultado, o Corinthians chegou ao seu quarto título da Copa do Brasil, reforçando sua tradição na competição nacional e ampliando a festa da Fiel Torcida, que se espalhou por diversas cidades do país.

Leia Também