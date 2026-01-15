SENAI São Carlos completa 75 anos sintonizado com o futuro

A Escola SENAI: Ensino de altíssima qualidade que forma profissionais para a indústria; além da unidade de São Carlos, o SENAI mantém salas descentralizadas em Porto Ferreira, Descalvado e Santa Rita do Passa Quatro - Crédito: divulgação

Há exatamente 75 anos, em 15 de janeiro de 1951, era inaugurada a Escola SENAI de São Carlos, sob a direção do professor João Egberto Camargo (1915–2001). As atividades se iniciaram em 2 de fevereiro daquele ano, com a aula inaugural ministrada pelo prefeito Luis Augusto de Oliveira, no prédio de 560 m², onde passaram a ser ministrados cursos profissionalizantes nas áreas de marcenaria, carpintaria, mecânica e eletricidade.

Em 1965, a unidade recebeu como patrono Antônio Adolpho Lobbe (1897–1964), exemplar professor, empresário e prefeito de São Carlos.

Nestas sete décadas e meia, a escola já formou mais de 200 mil profissionais entre técnicos e tecnólogos. A escola funciona das 7h30 às 22h55, de segunda a sexta-feira, e aos sábados, das 7h30 às 17h. Atualmente, a escola mantém cerca de 1.000 alunos em São Carlos e em outras sete cidades da região.

O diretor da unidade, Eduardo Silveira Marinho, explica que a história da escola se confunde com a história da indústria de São Carlos e da região. “A maioria dos cursos é gratuita e a instituição é mantida pela indústria brasileira. Além da escola de São Carlos, o SENAI mantém salas descentralizadas em Porto Ferreira, Descalvado e Santa Rita do Passa Quatro.”

O Curso de Aprendizagem Industrial envolve 380 alunos e continua sendo o carro-chefe da escola. Grande parte dos alunos está nesses cursos. Todos os estudantes já começam a estudar estando empregados desde o primeiro dia de aula. “Eles mantêm contratos de aprendizagem com empresas. Alguns estudam meio período no SENAI e, no outro período, desenvolvem atividades em empresas do setor industrial”, destaca Marinho.

Segundo ele, grande parte dos cursos técnicos está ligada ao Quinto Itinerário Formativo. “Temos parceria com o SESI e com a Secretaria Estadual de Educação. Cerca de 450 estudantes estão nesses cursos, divididos em cinco turmas.”

FACULDADE DE ALTA TECNOLOGIA – A Faculdade de Tecnologia oferece dois cursos: Mecatrônica Industrial, da área de Tecnologia da Automação, e Análise e Desenvolvimento de Sistemas, da área de Tecnologia da Informação. “São duas grandes áreas para as quais a indústria demanda muitos profissionais. A maioria dos estudantes já está empregada, trabalha durante o dia e estuda à noite. Muitos são ex-alunos que já passaram pelos cursos de Aprendizagem Industrial e técnicos e hoje fazem o curso superior. Além disso, temos uma pós-graduação em Indústria Digital”, ressalta Marinho.

FORMAÇÃO CONTINUADA – Nos cursos de formação inicial e continuada, o SENAI oferece uma ampla variedade de títulos e tecnologias. “Temos cerca de 250 alunos, em dias e noites alternados ou aos sábados. São cursos de curta duração nas áreas de metalomecânica, eletroeletrônica, automotiva e também na área de gestão. Além da formação profissional, atendemos a indústria na vertente de tecnologia, com assessoria para melhoria do processo produtivo, desenvolvimento de produtos e ensaios laboratoriais, apoiando a indústria no desenvolvimento e na inovação. Há cerca de 20 anos o SENAI apoia a indústria nessa área”, esclarece.

De acordo com Marinho, outra vertente da escola é o empreendedorismo industrial, que apoia startups, com vários casos de sucesso. Elas desenvolvem seus produtos e os validam nas indústrias parceiras da escola.

UM DOS CINCO MAIORES DO MUNDO – O SENAI é um dos cinco maiores complexos de educação profissional do mundo e o maior da América Latina. A rede SENAI-SP engloba 92 unidades fixas, incluindo a Escola SENAI Antônio Adolpho Lobbe, localizada na cidade de São Carlos.

VÁRIOS CURSOS – A instituição oferece cursos nas qualificações de Alimentos e Bebidas, Automotiva, Construção Civil, Eletroeletrônica, Energia, Gestão, Logística, Metalmecânica, Saúde e Segurança no Trabalho e Tecnologia da Informação, em um ambiente de ensino projetado para oferecer capacitação profissional e especialização técnica.

A escola tem diversificado suas atividades, ofertando cursos de educação profissional de formação inicial, educação técnica de nível médio e formação continuada, contribuindo para o fortalecimento da competitividade da indústria brasileira.

Veja quais cursos podem ser realizados na unidade de São Carlos:

Cursos Livres – Formação inicial e continuada, com cursos de curta duração para jovens e adultos, voltados à iniciação profissional, qualificação, aperfeiçoamento ou especialização nas áreas de Automação, Automação da Manufatura, Mecatrônica, Eletricidade, Automotiva, Eletrônica Embarcada, Mecânica, Reparação, Eletroeletrônica, Energias Renováveis, Gestão, Administração Industrial, Metalmecânica, Metalurgia, Fabricação Mecânica e Tecnologia da Informação.

Cursos Técnicos – Habilitações técnicas gratuitas em Eletroeletrônica, Mecatrônica, Fabricação Mecânica e Administração.

Aprendiz SENAI – Cursos gratuitos de aprendizagem nas áreas de Mecânico de Usinagem, Mecânico de Automóveis Leves, Mecânico de Manutenção, Eletricista Industrial, Eletricista de Manutenção Eletroeletrônica, Assistente Técnico de Vendas, Auxiliar de Linha de Produção e Montador de Produtos Eletroeletrônicos.

Graduação – Curso superior aprovado pelo MEC em Mecatrônica Industrial.

Pós-graduação – Especialização em Indústria Digital, Indústria 4.0 e Automação da Manufatura.

Além da escola, a estrutura da unidade também inclui a Faculdade de Tecnologia SENAI Antônio Adolpho Lobbe e o Núcleo de Tecnologia em Automação, de onde são levadas inovação e tecnologia às empresas industriais, por meio de assistência técnica e tecnológica, com uma ampla estrutura de laboratórios, pesquisadores e profissionais.

