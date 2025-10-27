SENAI São Carlos completa 75 anos formando mais de 200 mil profissionais

A Escola SENAI: Além da unidade de São Carlos, o SENAI mantém salas descentralizadas em Porto Ferreira, Descalvado e Santa Rita do Passa Quatro - Crédito: divulgação

A unidade do SENAI em São Carlos, Escola Antônio Adolpho Lobbe, vai completar 75 anos de atividades em janeiro de 2026. Neste período, a instituição já formou mais de 200 mil profissionais. A escola funciona das 7h30 às 22h55 de segunda a sexta-feira, e aos sábados, das 7h30 às 17h. Atualmente, mantém cerca de 1.300 alunos em São Carlos e outras 7 cidades da região.

O diretor da unidade, Eduardo Silveira Marinho, explica que a história da escola se confunde com a história da indústria de São Carlos e da região. “A maioria dos cursos é gratuita e a instituição é mantida pela indústria brasileira. Além da escola de São Carlos, o SENAI mantém salas descentralizadas em Porto Ferreira, Descalvado e Santa Rita do Passa Quatro”.

O Curso de Aprendizagem Industrial envolve 380 alunos e continua sendo o carro-chefe da escola. Grande parte dos estudantes está nestes cursos. Todos já começam a estudar estando empregados desde o primeiro dia de aula. “Eles mantêm contratos de aprendizagem com empresas. Alguns estudam meio período no SENAI e meio período desenvolvem atividades em alguma empresa do setor industrial”, destaca Marinho.

Segundo ele, grande parte dos cursos técnicos está ligada ao Quinto Itinerário Formativo. “Temos parceria com o SESI e com a Secretaria Estadual de Educação. Cerca de 450 estudantes estão nestes cursos, divididos em quinze turmas.”

A Faculdade de Tecnologia oferece dois cursos: Mecatrônica Industrial, na área de Tecnologia da Automação, e Análise e Desenvolvimento de Sistemas, na área de Tecnologia da Informação. “São duas grandes áreas para as quais a indústria demanda muitos profissionais. A maioria dos estudantes já está empregada, trabalha durante o dia e estuda à noite. Muitos são ex-alunos, que já passaram pelos cursos de Aprendizagem Industrial e Cursos Técnicos e hoje fazem curso superior. Além disso, temos uma pós-graduação em Indústria Digital”, ressalta Marinho.

Nos cursos de formação inicial e continuada, o SENAI tem uma variedade muito boa de títulos e de tecnologias. “Temos cerca de 250 alunos em dias e noites alternados ou aos sábados. São cursos de curta duração nas áreas de metalmecânica, eletroeletrônica, automotiva e também na área de gestão. Além da parte de formação profissional, atendemos a indústria na vertente tecnológica com assessoria para melhoria do processo produtivo, desenvolvimento de produtos e ensaios laboratoriais, apoiando a indústria no desenvolvimento e na inovação. Há cerca de 20 anos o SENAI apoia a indústria nesta área”, esclarece.

De acordo com Marinho, outra vertente da escola é o empreendedorismo industrial, que apoia startups, com vários casos de sucesso. Elas desenvolvem seus produtos e os validam nas indústrias que são parceiras da escola.

UM DOS CINCO MAIORES DO MUNDO – O SENAI é um dos cinco maiores complexos de educação profissional do mundo e o maior da América Latina. A rede SENAI-SP engloba 92 unidades fixas, incluindo a Escola SENAI Antônio Adolpho Lobbe, localizada na cidade de São Carlos.

VÁRIOS CURSOS – A instituição oferece cursos nas qualificações de:

Alimentos e Bebidas, Automotiva, Construção Civil, Eletroeletrônica, Energia, Gestão, Logística, Metalmecânica, Saúde e Segurança no Trabalho, Tecnologia da Informação — em um ambiente de ensino projetado para oferecer capacitação profissional e especialização técnica.

A escola tem diversificado suas atividades, ofertando cursos de educação profissional de formação inicial, educação técnica de nível médio e formação continuada, contribuindo para o fortalecimento da competitividade da indústria brasileira.

A história do SENAI em São Carlos começou em 1951, quando a escola foi inaugurada com cursos profissionalizantes em áreas como marcenaria e mecânica. Em 1965, a instituição recebeu o nome de Antônio Adolpho Lobbe, em homenagem ao professor, empresário e ex-prefeito da cidade.

Ao longo dos anos, o SENAI São Carlos evoluiu e, atualmente, além da escola de formação básica, conta com a Faculdade de Tecnologia SENAI Antônio Adolpho Lobbe e o Núcleo de Tecnologia em Automação, expandindo suas atividades para o ensino superior e assistência técnica às indústrias.

Linha do tempo:

1951 : Início das atividades da Escola SENAI em São Carlos, com cursos iniciais de marcenaria, carpintaria, mecânica e eletricidade.

1965 : A escola passa a ter o professor Antônio Adolpho Lobbe como patrono.

Desde 2000 : A unidade amplia suas atividades e estrutura, incluindo a criação da Faculdade de Tecnologia SENAI Antônio Adolpho Lobbe e o Núcleo de Tecnologia em Automação.

Atualmente: O SENAI São Carlos atua em três frentes principais — escola de formação profissional, faculdade de tecnologia e núcleo de tecnologia que presta assistência técnica e tecnológica às indústrias.

Veja quais cursos podem ser realizados na unidade de São Carlos:

Cursos Livres: formação inicial e continuada para jovens e adultos, com cursos de curta duração. Áreas: Automação/Automação da Manufatura/Mecatrônica/Eletricidade; Automotiva/Eletricidade/Eletrônica Embarcada/Mecânica/Reparação; Eletroeletrônica; Energias Renováveis; Gestão/Administração Industrial; Metalmecânica/Mecânica/Metalurgia/Fabricação Mecânica; e TI/Tecnologia da Informação.

Cursos Técnicos: habilitações técnicas gratuitas em Eletroeletrônica, Mecatrônica, Fabricação Mecânica e Administração.

Aprendiz SENAI: cursos gratuitos de aprendizagem nas áreas de Mecânico de Usinagem, Mecânico de Automóveis Leves, Mecânico de Manutenção, Eletricista Industrial, Eletricista de Manutenção Eletroeletrônica, Assistente Técnico de Vendas, Auxiliar de Linha de Produção e Montador de Produtos Eletroeletrônicos.

Graduação: curso superior aprovado pelo MEC em Mecatrônica Industrial.

Pós-graduação: especialização em Indústria Digital, Indústria 4.0 e Automação da Manufatura.

Além da escola, a estrutura da unidade também inclui a Faculdade de Tecnologia SENAI Antônio Adolpho Lobbe e o Núcleo de Tecnologia em Automação, que levam inovação e tecnologia às empresas industriais, prestando assistência técnica e tecnológica por meio de uma ampla estrutura de laboratórios, pesquisadores e profissionais.

