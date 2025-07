São Carlos se destaca em tratamento de esgoto, segundo Instituto Trata Brasil

ETE - Crédito: Abner Amiel

São Carlos ocupa posição de destaque no ranking nacional do Painel Saneamento Brasil, divulgado pelo Instituto Trata Brasil, ao apresentar índices superiores à média estadual e nacional no tratamento de esgoto.

De acordo com os dados de 2023, o município registrou 111,4% no índice de esgoto tratado referido à água consumida — uma métrica que mede a eficiência no tratamento em relação ao volume de água utilizado pela população. O resultado é mais que o dobro da média estadual de São Paulo, que foi de 53,7%, e também supera com folga os índices da Região Sudeste (58,0%) e do Brasil como um todo (51,8%).

Outro dado relevante é o baixo percentual da população sem acesso à coleta de esgoto. Em São Carlos, apenas 4% dos moradores não têm o serviço, enquanto a média paulista é de 8,5% e a nacional, alarmante, chega a 40,3%.

Para Derike Contri, presidente do SAAE (Serviço Autônomo de Água e Esgoto), os números refletem o comprometimento da autarquia e do município com a qualidade dos serviços prestados. “Esse reconhecimento comprova o esforço contínuo da cidade em oferecer qualidade de vida, saúde pública e desenvolvimento sustentável à sua população, com serviços eficientes e comprometidos com o futuro”, afirmou.

Comparar localidades - 2023

Localidade Parcela da população sem acesso à água

(% da população) Parcela da população sem coleta de esgoto

(% da população) Índice de esgoto tratado referido à água consumida

(%) Receita média de água

(R$/m³) Internações totais por doenças de veiculação hídrica

(Número de internações) Óbitos por doenças de veiculação hídrica

(Número de óbitos) Renda das pessoas com saneamento

(R$ por mês) Renda das pessoas sem saneamento

(R$ por mês) São Carlos 3,9% 4,0% 111,4% 3,83 86 5 - - Brasil 16,9% 40,3% 51,8% 6,34 197.470 2.705 3.220,94 2.084,42 RegiãoSudeste 9,5% 19,2% 58,0% 6,00 47.947 927 3.633,22 2.165,22 UFSão Paulo 4,0% 8,5% 53,7% 5,43 17.415 434 3.785,99 2.762,06

